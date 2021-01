UNE

n l’influenceuse a demandé aux gens «d’être gentils» de sa piscine à Dubaï alors qu’elle défendait son voyage de verrouillage «essentiel» pour filmer des vidéos d’entraînement.

Ce matin, les présentateurs Holly Willoughby et Phillip Schofield ont expliqué à l’influenceur fitness Sheridan Mordew, 24 ans, pourquoi elle estimait qu’il était essentiel pour elle de quitter le pays alors qu’elle «pouvait filmer ses séances d’entraînement dans un garage de Bolton».

Mme Mordew a fui Sunderland et s’est envolée pour Dubaï le 1er janvier, le jour où le nord-est est entré dans les restrictions de niveau 4 qui obligeaient les gens à rester chez eux et à éviter tous les voyages non essentiels.

Depuis lors, la star des médias sociaux, dont la chaîne s’appelle «Shape Up With Sher», partage des photos de bikini glamour avec ses abonnés Instagram et des vidéos de selfie de ses chameaux dans le désert alors qu’elle bénéficie de restrictions détendues aux Émirats arabes unis.

Elle a dit à Holly et Phil: “Dans un monde où vous pouvez être n’importe quoi, soyez gentils.”

«Ce n’est pas dans l’esprit, n’est-ce pas? Quand en ce moment, en lock-out, nous sommes ensemble, c’est ce que ça fait », a remarqué Holly.

«Cependant, quand nous voyons quelqu’un comme vous au bord d’une piscine, nous ne sommes pas dans le même bateau, ce n’est pas dans l’esprit de verrouillage.»

Mme Mordew a répondu: «Je pense que ce que vous avez compris, c’est mon travail. Mon travail consiste à motiver les gens si j’allais être paresseux, si je devais m’asseoir, si je ne prenais pas la peine de fournir un service.

Il a ajouté: “D’autres influenceurs travaillent à domicile et n’ont pas étiré les règles comme vous.”

Sheridan a déclaré: “Je suis venu à Dubaï uniquement pour affaires. Je suis entraîneur personnel,

“Les gymnases sont fermés et tout était en étages, j’ai donc transféré mon entreprise en ligne à Dubaï.”

Phillip lui a dit: “Beaucoup de ces trucs de fitness pourraient être dans votre garage à Bolton.

«Vous n’êtes pas obligé d’être à Dubaï.

“Mais le truc glamour que vous publiez ailleurs, c’est que vous êtes assis en bikini sur une chaise longue en profitant du soleil.”

Holly et Phil ont pointé du doigt Joe Wicks, qui a réussi non seulement à travailler au Royaume-Uni, mais a également vu ses partisans se multiplier pendant le verrouillage.

Mais Sheridan a affirmé que sa santé mentale souffrait au Royaume-Uni.

«Lors du deuxième lockdown, j’ai eu du mal à me motiver.

«Mes clients dépendent de moi pour leur apporter motivation et bonheur.

«Ma santé mentale souffrait. Je pensais que je ne pourrais rien commencer de nouveau dans la maison.

«Et je pensais que la seule façon de m’en sortir était de trouver l’opportunité de prendre l’avion pour des voyages essentiels.

“Je ne fais de mal à personne, je crée des emplois, j’aide la santé mentale des gens, je suis les directives.”

Mme Mordew a maintenant rendu son Instagram privé après avoir été inondée de critiques de la part des téléspectateurs de This Morning furieux à propos de son voyage.

L’un d’eux a tweeté: «L’interview de @thismorning avec ‘l’influenceur’ m’avait rendu un peu fou. En tant que personne qui a perdu / connaît des personnes atteintes de santé mentale. L’utiliser comme raison d’aller à Dubaï est choquant. Les gens veulent voir leur famille pour la santé mentale et des milliers de personnes ne le font pas. #Ce matin.”

Un autre a écrit: «Monter à dos de chameau et s’asseoir près d’une piscine n’influence en rien les gens. Voyage de travail essentiel mon a ** e. #Ce matin.”

Une femme a tweeté: «Donc Sheridan Mordew dit qu’elle est une influenceuse sur 11,5k followers sur insta. J’ai 11,5k followers sur insta mais mon travail en tant qu’ouvrier clé essentiel en tant que directeur dans un supermarché est plus impressionnant que de monter à dos de chameau à Dubaï !! »

Mme Mordew avait précédemment déclaré que les haineux pouvaient être jaloux et ne pas comprendre l’industrie des influenceurs.

Elle a déclaré: «Beaucoup de gens assis dans la maison à regarder les messages – c’est peut-être un peu de jalousie, je ne sais pas – mais je pense que la plupart du temps, ils ne comprennent pas l’aspect commercial des choses. “