Nos salles de l’une des cours de la couronne de Londres ont été laissées inutilisables pour les procès devant jury lorsque l’installation d’écrans en plexiglas a été bâclée, il est apparu.

Des écrans ont été ajoutés à 223 salles d’audience et 143 salles de délibération des jurés à travers le pays dans le but d’augmenter le nombre de procès entendus dans des conditions «covid-secure».

Les mesures du ministère de la Justice sont conçues pour permettre aux jurés de s’asseoir plus près les uns des autres que 2 m sans craindre de violer les directives de distanciation sociale.

Cependant, le tribunal de la Couronne de Snaresbrook a signalé qu’un «espace insuffisant» avait été laissé autour de ses nouveaux écrans, rendant les salles d’audience inutilisables sans travaux de réparation d’urgence.

«Des écrans en plexiglas du jury ont été installés dans neuf salles d’audience et salles de délibération», selon une «évaluation Covid-19» à Snaresbrook réalisée le 22 octobre.

«Des écrans ont été mis en place mais posent un problème de santé et de sécurité en raison de l’espace insuffisant disponible autour des écrans.

«Ricoh – la société qui a fourni les écrans, était sur place pour réévaluer et des travaux d’amélioration devraient avoir lieu pour réduire la taille des pieds de l’écran et / ou adapter la taille des boîtes de jury dès que possible.

«Les tribunaux n’utiliseront que les salles de délibération conformes aux mesures correctes, à savoir 1,15,16,17,18 et 20. Les salles de délibération des tribunaux 13, 14 et 6 ne sont pas adaptées et les meubles seront enlevés 31.10.2020. »

Snaresbrook était l’un des trois tribunaux de la Couronne de Londres à avoir reçu la cote «orange» dans les évaluations de routine effectuées il y a deux semaines.

Bien qu’il y ait 20 salles d’audience dans un vaste domaine, il n’y a eu que deux procès à Snaresbrook lundi dernier après l’évaluation.

La cour de la couronne de Londres a signalé le besoin de «tests d’eau», de travaux pour fixer des mesures de distanciation sociale sur les sièges publics et une mise à jour des packs de jurés pour inclure des conseils de distanciation sociale.

Au tribunal de la couronne de Harrow, des «travaux de réparation» ont été ordonnés sur le système de ventilation de deux de ses huit salles d’audience et dans les salles de retraite des jurés.

Les sept autres cours de la Couronne de Londres ont reçu une cote «verte» dans les évaluations, avec seulement des travaux d’amélioration mineurs identifiés dans certains.

Des écrans en plexiglas sont en cours d’installation dans huit salles d’audience à Old Bailey pour permettre une nouvelle utilisation normale des jurys.

Tous les procès dans le pays ont dû être arrêtés à la fin du mois de mars, lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, ce qui a aggravé la crise croissante du système de justice pénale et la croissance rapide de l’arriéré d’affaires.

Le Lord Chief Justice Lord Burnett a confirmé ce week-end que les tribunaux continueront de fonctionner pendant le deuxième lock-out national qui doit entrer en vigueur jeudi.

«Nous sommes convaincus que dans la période très difficile à venir, avec le soutien de tous ceux qui contribuent au fonctionnement des tribunaux, nous resterons collectivement à la hauteur des nombreux défis à venir», a-t-il déclaré.