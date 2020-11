O

L’un des casinos haut de gamme les plus célèbres de Mayfair a vu sa licence de jeu révoquée au milieu d’une controverse croissante sur l’identité de son propriétaire qui reste anonyme en raison de «risque de violence ou d’intimidation».

Avec ses plafonds de cristal, son restaurant luxueux et ses bars, le Park Lane Club, situé dans l’hôtel Hilton de renommée mondiale, est l’un des casinos les plus prestigieux pour les grands joueurs de Londres.

Sa clientèle millionnaire peut jouer aux tables de roulette et de blackjack avec vue en terrasse sur Hyde Park, servie par un effectif total de 143 croupiers et autres animateurs.

Mais il a fait l’objet de controverses ces dernières années, aboutissant à la révocation de sa licence par la Gambling Commission le mois dernier en raison de préoccupations concernant la source des fonds utilisés pour acheter et exploiter le célèbre club.

L’opérateur de casino propriétaire de la licence est une société appelée Silverbond Enterprises, qui a réalisé un bénéfice de près de 5 millions de livres sterling au club sur un chiffre d’affaires de 31,8 millions de livres l’année dernière.

Le club emploie 143 artistes

L’interdiction soulève de sérieuses questions quant à savoir si les auditeurs de Silverbond, Deloitte et les banquiers NatWest avaient soulevé des drapeaux rouges plus tôt dans l’entreprise qui a une longue expérience de démêlés avec le régulateur sur les contrôles de blanchiment d’argent.

Des étrangers du secteur avaient présumé que l’interdiction de la Commission faisait référence à la prise de contrôle de Silverbond en 2014 par un homme d’affaires letton accusé quatre ans plus tard par un tribunal ukrainien de fraude et de blanchiment d’argent.

Cependant, il est maintenant apparu que l’homme d’affaires, Vasilij Melniks, a tranquillement vendu Silverbond en 2018.

Il semble que ce soit cette prise de contrôle de 2018 et le nouveau propriétaire qui ont suscité les inquiétudes de la Commission.

Pourtant, le nouveau propriétaire a utilisé une règle britannique peu connue connue sous le nom de «Section 790ZG» permettant aux personnes contrôlant une entreprise de cacher leur identité à Companies House si elles «courent un risque sérieux de violence ou d’intimidation» en raison des activités de leur entreprise.

Les actions de Silverbond sont répertoriées comme appartenant à une société de services genevoise appelée SOGIP, qui compte au conseil d’administration un banquier italien, Ricardo Tattoni.

Mais l’identité du propriétaire réel, ou «responsable du traitement» en termes juridiques, est impossible à dire.

Au moment de la prise de contrôle, les comptes suggèrent qu’un prêt de 18 millions de livres sterling à la société de Melniks lui a été remboursé et prolongé par le nouveau propriétaire.

Anonymat «ridicule»

L’ancien régulateur des casinos Graham White a déclaré: «Il semble incroyable que la propriété de casinos dans ce pays puisse être un secret. Je trouve cela assez stupéfiant, franchement.

«Et nous avons besoin de plus de détails sur les raisons pour lesquelles la licence a été révoquée. Quelle diligence raisonnable la Commission a-t-elle exercée à l’égard de l’ancien propriétaire et qu’en est-il de l’actuel propriétaire? »

Il a dit qu’il était «ridicule» que quelqu’un puisse posséder une entreprise de façon anonyme dans un secteur aussi sensible au public, où les risques de jeu problématique et de blanchiment d’argent sont si élevés.

Joueurs problématiques et chèques de 2 millions de livres sterling

Le Park Lane Club n’est pas étranger au type de problèmes de casino auxquels White faisait référence.

Elle a été condamnée à une amende de 1,8 million de livres l’année dernière par la Commission pour manquement à ses obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et de «responsabilité sociale». La Commission a conclu qu’elle n’avait pas reconnu les signes potentiels de problèmes de jeu, notamment un client violent, menaçant le personnel et endommageant la propriété.

S’agissant de la violation de blanchiment d’argent, elle n’avait pas procédé aux contrôles de diligence raisonnable renforcés qu’elle aurait dû effectuer sur 61 de ses principaux clients. Une personne qui n’a pas été contrôlée était une personne politiquement exposée qui aurait dû être signalée immédiatement.

Auparavant, en 2016, le régulateur avait constaté qu’il avait indûment autorisé trois clients à encaisser des chèques jusqu’à 2 millions de livres sterling sans chèques de blanchiment d’argent adéquats.

Questions posées au parlement

Par ailleurs, après que des informations sur les problèmes juridiques de Melniks en Ukraine aient été publiées dans la presse en 2018, le député Chi Onwurah a demandé au Parlement si la Commission avait fait preuve de diligence raisonnable à son égard avant de lui accorder la licence.

Tracey Crouch, alors sous-secrétaire à la Culture, a déclaré que la Commission lui avait assuré qu’elle avait mené des enquêtes «approfondies et importantes».

Melniks, qui a nié les accusations ukrainiennes portées contre lui, semble avoir quitté l’entreprise le même mois que cette question parlementaire.

Silverbond affirme que sa clientèle est en grande partie «d’origine moyen-orientale et asiatique».

La directrice de la conformité de Silverbond, Debbie Dunn, a déclaré au Evening Standard aujourd’hui: «Les entreprises Silverbond sont actuellement en train de passer par un processus de changement de contrôle prolongé avec la Commission des jeux de hasard à la suite d’une nouvelle propriété en octobre 2018.

«Nous ne pouvons pas commenter davantage pour éviter de porter préjudice au processus juridique en cours, mais nous pouvons confirmer que la récente décision de la Commission des jeux de hasard est fortement contestée et qu’un appel a été déposé contre cette décision.

«Les locaux peuvent continuer à commercer pendant le processus d’appel.

«Suite à la vente de l’entreprise en 2018, M. Melniks n’est plus actionnaire ni administrateur de l’entreprise, nous ne pouvons donc pas commenter ses affaires.»

Il a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé l’identité du nouveau propriétaire.

Riccardo Tattoni est un Italien de 65 ans donnant une adresse à Genève. Il a auparavant siégé au conseil d’administration de deux sociétés britanniques dissoutes appelées Felixstowe Developments et Can Pilot et s’est décrit à plusieurs reprises comme un banquier et un consultant.

Le régulateur a déclaré qu’il avait révoqué la licence de Silverbond parce que: «La Commission n’est pas convaincue qu’elle aurait accordé la licence d’exploitation au titulaire de la licence si le nouveau contrôleur avait été un contrôleur de la société au moment de la demande de licence d’exploitation.

«En particulier, étant donné que le Licencié n’a pas fourni à temps des explications complètes et appropriées accompagnées de preuves à l’appui, la Commission n’est pas satisfaite de la source des fonds (SOF) utilisée pour acquérir et soutenir le Licencié au moment du changement de contrôle d’entreprise ou pour à qui les bénéfices futurs du Licencié seraient payés.

«La Commission a également identifié des préoccupations concernant l’aptitude du nouveau responsable du traitement en raison de son historique insatisfaisant dans la fourniture des informations demandées dans le cadre des enquêtes de la Commission.»

Deloitte et NatWest n’ont fait aucun commentaire. Melniks et la Gambling Commission n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans ses derniers comptes, datés de décembre de l’année dernière, Silverbond a déclaré que le nouveau propriétaire avait renforcé sa position financière.