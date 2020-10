TikTok a obtenu un autre sursis de la tentative d’interdiction de l’administration Trump aujourd’hui, alors qu’un juge fédéral de Pennsylvanie a empêché le gouvernement d’aller de l’avant avec des restrictions qui auraient effectivement fermé l’application le mois prochain.

Le juge a accordé une injonction préliminaire contre une série d’interdictions du département américain du commerce qui devaient entrer en vigueur le 12 novembre. Les interdictions auraient apparemment rendu l’application inutilisable en limitant l’hébergement Web, la livraison de contenu, etc.

TikTok poursuit l’administration Trump et le département du Commerce pour empêcher l’interdiction de son application, mais cette décision découle en fait d’un autre procès: trois créateurs de TikTok qui craignaient que l’interdiction les empêcherait de gagner leur vie. Le juge s’est rangé du côté de leur argument selon lequel les vidéos TikTok constituent des «documents d’information», qui sont protégés par la loi pertinente.

Le département du commerce a probablement outrepassé son autorité, a conclu le juge

«Les courtes vidéos créées et échangées sur TikTok sont expressives et informatives, et sont analogues aux« films », aux« œuvres d’art », aux« photographies »et aux« fils d’actualité »expressément protégés en vertu de« la loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence, le juge a écrit.

Ce n’est pas la première fois que cette ordonnance est bloquée devant un tribunal. Une autre partie des restrictions du département du Commerce, qui devait bloquer les téléchargements le 27 septembre, a été suspendue dans le cadre d’une poursuite distincte.

«Nous sommes heureux que le juge ait mis fin à cette interdiction, qui dépasse l’autorité du président en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux, à savoir des parties de la loi qui reflètent le profond engagement de notre pays en faveur de la liberté d’expression», Ambika Kumar Doran, avocate principale des influenceurs qui a intenté le procès, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique à The Verge.

«Nous sommes profondément émus par l’effusion de soutien de notre communauté, qui a œuvré pour protéger leurs droits à l’expression, à leur carrière et à soutenir les petites entreprises, en particulier pendant la pandémie», a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué. «Nous soutenons notre communauté créative en continuant à partager leurs voix, à la fois par le biais de la plate-forme et des options juridiques qui s’offrent à elles, et nous nous engageons à continuer de leur fournir un foyer pour le faire.»

Ce sursis suggère que TikTok est en clair pour le moment puisque l’interdiction imminente est maintenant suspendue. Cela n’empêche pas nécessairement l’administration Trump de revenir avec une autre tactique, mais la question de savoir si l’administration va de l’avant avec une tentative différente d’interdiction – qui ont toutes été étayées par de vagues préoccupations de sécurité nationale – peut dépendre de la façon dont les élections de mardi se déroulent et s’ils ont des raisons de continuer à attiser une bagarre avec une entreprise en Chine.