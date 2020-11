UNE

A son apogée à la fin du XVIIIe siècle, la traite transatlantique des esclaves enrichit les planteurs britanniques. Dans leurs chapeaux à armature et leurs chaussures à boucles à la mode, ils se construisirent d’élégantes maisons de ville dans le quartier de Marylebone à Londres (Wimpole Street était particulièrement convoitée par les «Antillais», comme on appelait alors les planteurs blancs).

George III, raconte l’histoire, a été énervé de rencontrer un planteur dont l’entraîneur était plus resplendissant que le sien. «Du sucre, hein? proclama le roi à haute voix. Derrière cette richesse impudique se cachent les soi-disant «marchands triangulaires» qui ont motivé la traite des esclaves entre l’Europe, l’Afrique et les Caraïbes. Un voyage en triangle typique a transporté des marchandises marchandes d’Angleterre en Afrique, puis des esclaves de l’Afrique aux Antilles, et enfin du sucre sur le tronçon national jusqu’en Angleterre. La traversée de l’Atlantique – le redouté passage du Milieu – annonçait les plus grandes cruautés des plantations, alors que les Africains étaient fouettés, marqués au fer et transportés dans des cales puantes vers les champs de sucre impériaux.

Peu de personnes en Grande-Bretagne ont reconnu que chaque cuillerée à thé sucrée dissoute dans une infusion de thé était une mesure supplémentaire de la mortalité des noirs. La misère d’un nombre incalculable d’Africains à peine enregistrés dans la Grande-Bretagne d’avant l’abolition: l’esclavage était, tout simplement, un commerce incontesté, largement accepté et moralement neutre. Comment l’establishment britannique a tenté de résister à l’abolition est le sujet de l’histoire fascinante de Michael Taylor, The Interest.

Après des années de lobbying de William Wilberforce et d’autres Britanniques éclairés, la traite des esclaves a finalement été abolie en 1807. Cependant, l’abolition n’a rien fait pour les 800 000 personnes asservies dans tout l’Empire britannique. Élevés systématiquement dans les plantations comme le bétail, ils étaient encore presque à mort. Dans des pages bien écrites, Taylor raconte comment l’esclavage est resté au centre des intérêts économiques et stratégiques de la Grande-Bretagne.

Pendant quinze ans après 1807, presque personne n’a fait campagne pour y mettre fin. Le sinistre intérêt de l’Inde occidentale – un puissant lobby de marchands, de fonctionnaires, de juges, d’écrivains, de publicistes, de pasteurs et de politiciens – a travaillé dur pour refuser la liberté aux Africains asservis. Craignant que l’abolition ne précipite l’effondrement de l’Empire britannique (et la perte de profit pour eux), ils ont brûlé Wilberforce en effigie.

Parmi ces irréductibles pro-esclavagistes figurait le révérend George Wilson Bridges. Une éminence anglicane, Bridges a blâmé les missionnaires «bienfaisants» pour le soulèvement de Noël 1831-1832 en Jamaïque dirigé par le prédicateur baptiste et ancien esclave Samuel Sharpe. Sharpe était convaincu que George III avait déclaré la pleine liberté de ses sujets asservis et que le moment était venu pour eux de «se débarrasser des chaînes».

Au total, 340 rebelles ont été pendus (dont Sharpe). Le révérend Bridges a appelé à ce que tous les baptistes soient battus et goudronnés. Le soulèvement de Noël a finalement convaincu la Grande-Bretagne que le prix du maintien de l’esclavage était trop élevé. À l’été 1833, craignant de nouveaux troubles, Westminster adopta le projet de loi sur l’émancipation, qui améliora la condition des Noirs mais resta en deçà de ce que les abolitionnistes espéraient.

Comme prix de leur liberté, les esclaves étaient désormais obligés de travailler à plein temps (et sans salaire) comme «apprentis» pour leurs maîtres. C’était encore une forme d’esclavage.

La victoire vint enfin quatre ans plus tard, le 1er août 1838, lorsque le parlement déclara officiellement que les hommes, femmes et enfants «apprentis» des anciennes colonies britanniques de conducteurs d’esclaves étaient vraiment libres. Sur le papier du moins, l’esclavage était mort. Le magnifique livre de Taylor ouvre une fenêtre sur un commerce des plus honteux.