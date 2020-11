S

IR KEITH Mills, l’entrepreneur qui a inventé les points Air Miles et Nectar, est prêt à prendre une participation dans le géant de la loterie Sazka alors qu’il augmente la pression sur l’opérateur de la loterie nationale Camelot.

Avec la franchise pour gérer la loterie à gagner, l’implication de Sir Keith est considérée comme une augmentation des chances de Sazka et un signe de la gravité de l’intention du groupe tchèque.

Désormais installé en tant que président de la candidature, Sir Keith mettra une part de sa propre fortune derrière Sazka, prenant une participation minoritaire s’il remporte le contrat.

Sir Keith, 70 ans, a déclaré: «Ce n’était pas une décision difficile. Sazka a une excellente expérience en matière de distribution de loteries en Europe et d’augmentation du nombre de joueurs et de l’argent pour de bonnes causes. Mais c’est leur vision de l’avenir des loteries et la technologie employée qui m’ont convaincu de prendre cet engagement.

Il a déclaré au Standard: «Le nouvel opérateur doit reconquérir les huit millions et demi de personnes qui ont arrêté de jouer à la loterie depuis 2012 et attirer de nouveaux joueurs, pour que le financement des secteurs des arts, du patrimoine, du sport et de la communauté grandir.”

La bataille pour remporter la quatrième licence de loterie débute en janvier, avec une décision sur qui dirigera le programme pour les dix prochaines années annoncée en octobre. Camelot détient la licence depuis 1994 – elle expire en 2023.

Les initiés de l’industrie affirment que Camelot est sous pression, certains sentant que la Commission des jeux de hasard pense que Camelot a récemment sous-livré. Il a annoncé un changement notable dans les quatrièmes conditions de licence en fixant une somme fixe pour les bonnes causes.

Cela fait suite à un rapport du Comité des comptes publics de 2018 qui a révélé que si les contributions aux organismes de bienfaisance avaient augmenté de 2% entre 2010 et 2017, les bénéfices de Camelot avaient augmenté de 122% pour atteindre 71 millions de livres sterling.

Les militants anti-jeux craignent également que les enfants aussi jeunes que 16 ans soient autorisés à dépenser 350 £ par semaine pour les jeux à gains instantanés de la loterie nationale.

Avec une dispute sur une soi-disant «chumocratie» au sein du gouvernement, Camelot pourrait également avoir des questions à répondre.

En septembre, il est apparu que le député conservateur Rob Butler serait payé plus de 130 000 £ sur deux ans par Camelot pour la «formation aux médias». Il est payé 5 720 £ par mois par Camelot pour 14 heures de travail.

Camelot a été contacté pour commentaire.

Mills, qui était également vice-président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Londres de 2012 et ancien directeur des Spurs, a une valeur nette estimée à 125 millions de livres sterling.

Il a refusé de dire combien il pourrait investir dans Sazka, qui réalise un chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros (15 milliards de livres sterling).

Mais il a ajouté: «Dans un monde post-Covid, les organismes de bienfaisance et les communautés dépendront encore plus du financement de la loterie nationale et la loterie doit changer pour refléter cela. Le comportement des consommateurs a radicalement changé au cours de la dernière décennie et les loteries doivent suivre le rythme de ces changements et ramener le plaisir de jouer tout en assurant la protection des joueurs.