Le gestionnaire de fonds britannique centenaire, célèbre pour avoir investi des milliards de dollars dans Tesla, a de nouveau frappé l’or avec un bénéfice de 836 millions de dollars jusqu’à présent cette année en investissant dans les fabricants de vaccins Covid, y compris Moderna, dont la percée des tests hier a déclenché un autre boom boursier.

Baillie Gifford détient 7,2 millions d’actions dans Moderna, selon les données de Bloomberg, et leur valeur est passée de 139 millions de dollars au début de l’année à 690,8 millions de dollars aujourd’hui – un bénéfice papier de 551,8 millions de dollars.

Les actions de Moderna ont bondi de 8% la nuit dernière après avoir annoncé que son vaccin contre le coronavirus était efficace à plus de 94%.

Baillie Gifford est surtout connue pour ses paris sur Tesla, où elle est le plus grand investisseur externe et a gagné plus de 12 milliards de dollars sur les actions, selon Citywire.

Il a d’abord investi dans Moderna lors de son introduction en bourse en 2018 à 23 $ l’action et le titre a dérivé, commençant cette année en dessous du prix flottant. Mais il a explosé de façon étonnante en devenant un des premiers à participer à la course au vaccin Covid.

Pedigree historique – Tech Savvy

Baillie Gifford est le plus gros investisseur non américain. Il trouve ses racines dans la fiducie d’investissement centenaire Scottish Mortgage Investment Trust, mais ses choix d’actions sont tout sauf démodés.

Ses grands paris technologiques ont signifié que le cours de l’action de son fonds phare Scottish Mortgage Fund a augmenté de 771% au cours de la dernière décennie et sa valeur liquidative de 677%.

Moderna n’est même pas assez grand pour figurer parmi les meilleures prises de Baillie Gifford. Les plus importants incluent Tesla, Amazon, Alibaba et Tencent dans ses différents fonds.

La participation dans la société de biotechnologie est détenue dans ses fonds Positive Change, American et US Growth Trust.

Catherine Flockhart, directrice des services clients de Positive Change, a déclaré: «Nous avons investi dans les actions de Moderna lors de l’introduction en bourse en 2018 après avoir passé près de deux ans à connaître l’entreprise alors qu’elle était encore privée.

«Moderna est un excellent exemple de l’importance d’exploiter les nouvelles technologies afin de fournir des solutions de santé innovantes.

«La société a mis en place une équipe d’intervention rapide, travaillant sans relâche sur le virus, et est devenue la première à commencer à tester un vaccin, juste 42 jours après le séquençage du génome du coronavirus. “

Moderna est également un investisseur dans CureVac, un autre fabricant de vaccins Covid. Là-bas, il détient 3,9 millions d’actions, selon les données de Bloomberg, dont la valeur a augmenté cette année de 24 millions de dollars à 308,1 millions de dollars – un bénéfice papier de 284 millions de dollars.

Parmi les autres grands gagnants britanniques de la course aux vaccins Covid, citons Janus Henderson, qui a investi dans Moderna et BioNTech, désormais célèbre pour son partenariat avec le vaccin à succès Pfizer dont l’efficacité a déclenché une flambée des marchés la semaine dernière.

Les bénéfices papier de Janus Henderson jusqu’à présent cette année sont de 66 millions de dollars sur Moderna et de 59 millions de dollars sur BioNTech.

Andy Acker, gestionnaire de portefeuille mondial des sciences de la vie de la société, a déclaré: «Les deux sociétés de biotechnologie utilisent une technologie avancée basée sur l’ARNm pour développer des vaccins, et nous sommes extrêmement encouragés par les données préliminaires des essais cliniques de phase 3 respectifs des sociétés, qui ont démontré plus efficacité supérieure à 90% dans la prévention des maladies symptomatiques. »

Il a toutefois averti que la concurrence des vaccins rivaux était rude. «Ainsi, nous pensons que les investisseurs devraient être conscients de la volatilité à court terme [in the share price] et considérez non seulement le potentiel de croissance des vaccins, mais aussi le potentiel à long terme de la technologie ARNm des deux sociétés.

Schroders est l’autre grand investisseur britannique à réaliser des gains démesurés. Il a investi dans 152 000 actions de Novavax, qui sont passées de 4 $ à 87,14 $ cette année, ce qui signifie que Schroders a réalisé un bénéfice d’environ 12 millions de dollars sur un investissement de 600 000 $.

Schroders n’a pas répondu aux demandes de commentaires.