Les Strokes ont finalement pu prendre la scène SNL après avoir initialement prévu une apparition en avril lors de la sortie de leur album The New Abnormal. COVID-19 et l’été tourbillonnant ont laissé cette performance en veilleuse jusqu’à Halloween, lorsque des normes plus sûres ont été introduites pour protéger tout le monde.

John Mulaney a été mis sur écoute pour animer l’épisode et a souligné l’importance de l’épisode concernant New York. “Trois choses définissent New York City: SNL, les Strokes et Ed Koch. Koch est mort, alors ils m’ont eu”, a tweeté Mulaney lorsque l’épisode a été annoncé. “Je suis tellement excité. La quatrième fois. Wow et wow et wow.”

𝘽𝙤𝙤.

John Mulaney. Les coups. Ce soir. pic.twitter.com/GkNdnJTvtv – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 31 octobre 2020

NME a appelé le dernier album de The Strokes “un album cool que vous devenez à contrecœur, même s’il ne s’est jamais soucié de vous”, avant de le qualifier de “par excellence The Strokes”. Le groupe a joué dans le spectacle trois fois auparavant, remontant à 2001 après avoir percé comme un retour du garage rock après l’ère post-grunge.

Le groupe a débuté sa quatrième apparition avec le premier morceau de The New Abnormal intitulé “The Adults Are Talking”. Ce n’était pas de fioritures, pas d’apparat sauvage, juste plein de rock pour le groupe, c’est ainsi que les fans l’aiment.

Les fans étaient enthousiasmés par la performance malgré la sortie de l’album il y a déjà des mois. C’était juste un bon changement de rythme pour beaucoup de ceux qui voulaient se détendre au milieu de la période tendue que la plupart ont vécue pendant des mois. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans du groupe avaient à dire sur le spectacle.

Je ne peux toujours pas croire que les coups fonctionnent aujourd’hui comme … je ne suis pas prêt ok ça va faire exploser mon esprit – arroz 🇵🇪 SPOOKY STROKES SNL (@strokeitandsee) 31 octobre 2020

Pour beaucoup, voir The Strokes dans la série était une fenêtre sur le passé et une tranche de vie normale qui n’existait pas depuis un an. C’est aussi une belle diversion du stress imminent de la nuit électorale.

Si vous avez besoin d’un groupe de rock pour élever les esprits de tout le monde pendant les périodes incertaines, correspondant vraiment à l’énergie fantaisiste du comédien bien-aimé John Mulaney, vous faites appel à la mise en scène et à l’enthousiasme illimités de The Strokes. #SNL – jesse (@rockmarooned) 1 novembre 2020

Les Strokes sont sur SNL. Si le monde se termine mardi, c’était la meilleure façon pour ce spectacle de sortir – Jimmy Brooks (@ikttruth) 1 novembre 2020

Les gens sont à l’écoute de partout, même si c’est louche à certains égards. Mais le regarder en direct sur NBC n’est pas pour tout le monde et vous ne pouvez pas tenir les gens pour responsables de cela.

@thestrokes vous regarde depuis le Mexique sur un site Web obscur, les choses que je fais pour vous 💙 – ferni 🧃 (@FerniSoondi) 1 novembre 2020

john mulaney hébergeant snl ET les coups en tant qu’invité musical? ça va être un bon – carlos: * (@BarlosBarraza) 1 novembre 2020

C’était aussi un signe d’avertissement que certaines personnes ont désespérément besoin de nostalgie. C’est un signe que tous ceux qui aiment The Strokes vieillissent et que le temps est un processus qui ne s’arrête pas.

(Voix hipster vieillissante) Oh oui, les Strokes jouent #SNL – Michael Tedder (@mtedder) 1 novembre 2020

Laissez les coups jouer pendant une heure. #snl – Boss Hogg (@ dmcgrath8) 1 novembre 2020

Pourtant, c’était une performance amusante et de nombreux fans auraient souhaité que cela puisse être tout le spectacle. Vous pouvez éteindre votre cerveau et suivre le courant.

The Strokes rend hommage à THEY LIVE sur SNL ce soir. – andrew woods (@JimJarmuschHair) 1 novembre 2020

D’autres ont rapidement vu l’énorme “OBEY” dans la scène derrière le groupe pendant qu’ils jouaient. Il s’agit potentiellement d’une référence au classique de John Carpenter, They Live, avec Roddy Piper, membre du Temple de la renommée de la WWE. C’est une tranche de fiction amusante qui est beaucoup trop réaliste à l’heure actuelle.

Les Strokes sonnent éternellement comme 2003 et je ne déteste pas ça – Adam Amin (@adamamin) 1 novembre 2020

Mais oui, c’est un spectacle bienvenu et un régal pour les oreilles d’entendre The Strokes. Ils ressemblent en effet à 2003 et à une époque où les plus grandes craintes auxquelles nous avons été confrontés étaient les terroristes internationaux, les guerres sans fin et l’arrivée imminente du KFC Famous Bowl.

