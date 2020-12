UNE

Un certain nombre de plus grands noms du football sont potentiellement disponibles sur un transfert gratuit en été et peuvent parler aux clubs d’un déménagement de Bosman à partir de janvier.

Voici quelques-uns des meilleurs, en commençant par les meilleurs.

Même un nouveau président de Barcelone ne suffira peut-être pas à convaincre le meilleur joueur du monde de rester au Camp Nou cet été. Messi, qui a récemment battu le record de buts de Pelé pour un seul club, a échoué dans ses tentatives de forcer un déménagement cet été et sa relation avec le Barça semble définitivement rompue. Un déménagement en janvier est hors de question, mais Manchester City fera partie des clubs qui renifleront autour du joueur de 33 ans en juin prochain s’il ne parvient pas à conclure un nouvel accord. Tout mouvement serait l’un des plus importants de tous les temps.

(. via .)

Laissé en dehors des équipes de Premier League et d’Europa League, dépouillé d’un numéro et s’entraînant seul, l’homme oublié de Tottenham n’a pas d’avenir sous Jose Mourinho. Le problème pour les Spurs a été de trouver un club que Rose est prêt à rejoindre, l’arrière gauche ayant précédemment refusé les offres de rejoindre des équipes intermédiaires sur le continent. Rose pourrait bien attendre la fin de la saison et son contrat pour partir, quand il aura plus d’options en tant qu’agent libre, mais ses faibles chances de jouer au Championnat d’Europe reposent sur une sortie de janvier.

L’Allemand n’a pas joué pour Arsenal depuis mars et n’était même pas inscrit dans son équipe de Premier League pour cette saison. En conséquence, il sera autorisé à partir une fois que son contrat de 350 000 £ par semaine expirera cet été. Un passage à la MLS semble probable, tandis que des clubs du Qatar et d’Arabie saoudite surveillent l’Allemand.

(PA)

La question qui entoure Giroud est de savoir s’il y va en janvier ou à la fin de la saison. Il s’est mis dans la vitrine avec sa belle forme de but ces dernières semaines – et il ne manquera pas de preneurs pour lui chaque fois qu’il sera disponible. Son pedigree en Premier League ferait de lui un véritable coup d’État pour un certain nombre de clubs de haut niveau en tant que transfert gratuit cet été. Mais il pourrait préférer un déménagement lucratif à l’étranger.

L’attaquant de Manchester City a marqué plus de 250 buts en près d’une décennie au stade Etihad, mais son contrat expire en juin et son avenir reste incertain. Maintenant âgé de 32 ans, Aguero a eu des problèmes de blessures cette saison. Il a fait quatre apparitions totalisant 66 minutes en deux semaines et demie depuis sa dernière tentative de retour d’une blessure au genou qu’il a subie en juin, mais son absence a souligné à quel point il est toujours important pour Pep Guardiola.

(Piscine via REUTERS)

L’arrière central a coûté 35 millions de livres à Arsenal en 2016, mais il semble maintenant prêt à quitter le club gratuitement cet été. Sa forme initialement approuvée sous Mikel Arteta, mais il a glissé dans l’ordre hiérarchique. Les clubs italiens gardent un œil sur Mustafi, mais il y a un intérêt de son Allemagne natale et de ses côtés en Espagne.

Mis à part Lionel Messi, Alaba pourrait bien être l’agent libre le plus recherché du football mondial à la fin de la saison. La star polyvalente du Bayern Munich est déjà sur le radar des principaux clubs européens – et a de grands admirateurs en Premier League. Le joueur de 28 ans a déjà été associé à des déménagements à Manchester United et à Chelsea, et il y aura certainement plus de files d’attente pour faire leur pitch à partir de janvier.

(.)

L’ancien homme d’Arsenal a une sorte de renaissance à Southampton. Walcott est revenu en prêt d’Everton cet été et a plutôt été une révélation ces dernières semaines. L’accord du joueur de 31 ans à Everton est en place à la fin de la saison et il pourrait y avoir beaucoup plus de clubs que simplement Southampton intéressés par lui s’il maintient sa bonne forme, ce qui l’a vu marquer deux buts et fournir deux passes décisives. 10 matchs de Premier League.

Le déménagement du Brésilien de Chelsea à Arsenal n’a pas été un succès retentissant. Luiz a reçu une prolongation de contrat en 2020 qui le mène jusqu’à la fin de cette saison, et Mikel Arteta pourrait bien être heureux de voir le dos du défenseur erratique. Luiz était censé diriger le vestiaire d’Arsenal, mais semble avoir fait plus de mal que de bien avec des informations faisant état de divisions au sein de l’équipe dans les coulisses.

(.)

L’attaquant belge a réintégré les plans de Roy Hodgson au Crystal Palace ces derniers temps, marquant trois buts en autant de matchs avant d’être expulsé de manière controversée contre West Ham. Palace pourrait bien donner à Benteke une autre prolongation de contrat alors qu’ils cherchent à protéger la valeur de l’un de leurs meilleurs revenus, mais sinon, il aura des prétendants à travers l’Europe, y compris quelques clubs de Premier League.