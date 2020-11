P

LionRock Capital, un groupe de capitaux rivés, a conclu un accord de 100 millions de livres sterling pour une participation majoritaire dans la chaîne de chaussures Clarks, mais l’achat est soumis à une restructuration de CVA qui obtient le feu vert.

C&J Clark Limited, la marque de chaussures de 195 ans, a déclaré que la famille Clark restera investie dans l’entreprise et que le partenariat aidera le détaillant à se développer, y compris en Asie.

L’investissement est soumis à l’approbation des actionnaires et à un accord volontaire de la société pour les entreprises du Royaume-Uni et d’Irlande. La proposition de restructuration verrait 60 des 320 magasins Clarks de ces divisions passer à aucun loyer.

Giorgio Resca, directeur général de Clarks, a déclaré: «Les défis posés à notre entreprise par Covid-19 signifient que nous avons besoin de plus de ressources et d’investissements pour mettre pleinement en œuvre cette stratégie et protéger l’avenir de notre entreprise.»

Philip de Klerk, directeur financier par intérim chez Clarks, a déclaré: «L’investissement de LionRock Capital et la restructuration de notre empreinte commerciale, combinés au soutien continu de nos prêteurs existants et à notre concentration sur la gestion de la trésorerie et le contrôle des coûts, fourniront un financement. pour les besoins en fonds de roulement saisonniers de l’entreprise et sa stratégie de transformation.

Il a ajouté que la CVA est lancée «par nécessité absolue».

La proposition aux créanciers présente une combinaison d’une réduction du loyer et d’un changement de base des coûts de location de Clarks au moyen d’un modèle basé sur le chiffre d’affaires qui s’aligne sur les performances futures.

Gavin Maher, associé chez Deloitte qui conseille, a déclaré: «Le modèle de rente de chiffre d’affaires aligne mieux le risque et la récompense du trading en ces temps incertains et le CVA, ainsi que l’investissement proposé par LionRock, fournit une plateforme stable sur laquelle la transformation de la direction la stratégie peut être mise en œuvre. »

Daniel Tseung, directeur général de LionRock Capital, a déclaré qu’il y avait des possibilités de croissance sur les principaux marchés émergents.