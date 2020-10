Les Falcons d’Atlanta ont perdu dimanche contre les Lions de Detroit, poursuivant une saison difficile au cours de laquelle l’organisation a limogé l’entraîneur-chef Dan Quinn et le directeur général Thomas Dimitroff. L’ailier serré Hayden Hurst a subi une deuxième défaite après le match, cependant, lorsque quelqu’un a fait irruption dans sa voiture. Le voleur s’est enfui avec l’iPad de l’équipe de Hurst, un ordinateur portable et une paire d’écouteurs.

Hurst a publié dimanche une photo sur Twitter montrant la porte passager de son véhicule. La fenêtre a été brisée. Il a appelé la police vers 18 h HE, selon TMZ, et a signalé le vol. Les autorités sont arrivées sur les lieux, qui étaient la maison de la sœur de Hurst et ont commencé l’enquête.

Bienvenue à Atlanta! Malade merci !!! pic.twitter.com/wYUAneOzx5 – Hayden Hurst (@haydenrhurst) 25 octobre 2020

Selon TMZ, Hurst a déclaré qu’ils avaient des images de la caméra de sécurité du vol. La police a confirmé que la vidéo montre l’effraction. Les images ont montré le voleur marchant dans la rue avant de finalement s’approcher du SUV Chevrolet 2002 de Hurst. Il a fracassé la fenêtre et a pris un cartable Nike noir. Les agents ont déclaré dans des documents qu’ils avaient pu obtenir des empreintes digitales.

Ancien choix au repêchage de première ronde en 2018, Hurst est à mi-chemin de sa première saison avec les Falcons d’Atlanta. Il a commencé sa carrière avec les Ravens de Baltimore, rejoignant un groupe de postes chargé qui comprenait également Maxx Williams, Mark Andrews et Nick Boyle. Il y avait trop de bouches proverbiales à nourrir dans l’attaque, alors les Ravens ont échangé Hurst aux Falcons d’Atlanta après que la franchise basée en Géorgie ait perdu Austin Hooper contre les Browns de Cleveland.

Hurst a commencé sa première année lentement en raison d’une fracture de stress en août qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il a raté les quatre premiers matchs de la saison avant de finalement faire ses débuts. Hurst a récolté 13 attrapés pour 163 verges et un touché tout en alternant avec ses camarades serrés.

La deuxième saison de Hurst avec les Ravens a été plus productive car il est revenu en meilleure santé et plus fort. Il a capté 30 passes pour 349 verges et deux touchés, dont un 61 verges contre les Bills de Buffalo. Malheureusement pour Hurst, sa croissance a été légèrement limitée par Andrews, qui a terminé une année de carrière avec 852 verges et 10 touchés.

Depuis qu’il a rejoint les Falcons, cependant, Hurst est devenu une cible de confiance pour le quart Matt Ryan. Il a disputé sept matchs jusqu’à présent, captant 25 passes pour 295 verges. Il a également égalé son meilleur total de trois touchés en carrière et semble prêt à continuer de prospérer à Atlanta. Bien que Hurst devra d’abord réparer sa fenêtre et remplacer ses objets de valeur.