La nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple pourra accéder à des vitesses de charge sans fil plus rapides de 15 W, conformément à la norme Qi la plus à jour, mais il y a un problème: vous devrez utiliser la nouvelle marque de chargeur MagSafe d’Apple ou un MagSafe- compatible avec un fabricant d’accessoires tiers.

Apple a réintroduit sa marque MagSafe pour l’iPhone avec l’annonce de sa nouvelle ligne de smartphones mardi, et la société vante désormais une nouvelle fonctionnalité dans laquelle «les aimants s’alignent parfaitement à chaque fois pour une charge sans fil plus rapide» sur sa page produit. Mais ce qu’Apple n’a pas explicitement mentionné, c’est que seule sa marque propriétaire MagSafe, et non les chargeurs utilisant la norme de charge Qi générale sur laquelle elle est basée, peut utiliser ces vitesses plus rapides.

La marque MagSafe d’Apple lui permettra de garder une charge sans fil plus rapide

Sur la page des spécifications techniques de la nouvelle ligne iPhone 12, on note une répartition plus claire qui répertorie 15 W pour la charge MagSafe et 7,5 W pour la charge sans fil Qi standard. Chaque iPhone depuis l’iPhone 8 en 2017 était capable de se recharger sans fil conformément à la norme ouverte Qi, mais l’iPhone n’a jamais été en mesure d’exploiter des vitesses de charge allant jusqu’à 15 W – jusqu’à ce qu’Apple relance MagSafe, c’est-à-dire.

On ne sait pas pourquoi c’est le cas ou s’il existe une limitation technique ou quelque chose d’unique dans les chargeurs MagSafe qui le permet. Mais cela signifie que si vous souhaitez profiter de la charge sans fil plus rapide de la gamme iPhone 12, vous devrez vous en tenir à un chargeur approuvé par Apple et non à un chargeur tiers non MagSafe.

La seule option disponible pour le moment est le chargeur MagSafe à 39 $ qu’Apple vend sur sa boutique en ligne. Belkin et Griffin auront également des chargeurs MagSafe, mais il semble probable que tout autre fabricant d’accessoires tiers devra travailler avec Apple – probablement via son programme de licence MFi – pour faire de même. Il convient de noter que n’importe quelle marque pourrait en théorie fabriquer un chargeur Qi magnétique pour l’iPhone 12. Mais si l’entreprise veut accéder aux vitesses de charge plus rapides et au système d’identification NFC pour reconnaître les accessoires, elle devra travailler avec Apple.

Cela garantit qu’Apple conserve le contrôle du matériel sur MagSafe et cette option de charge sans fil plus rapide, tout en suggérant également que l’entreprise obtiendra une réduction des bénéfices sur les produits MagSafe.