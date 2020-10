Le dernier iPhone d’Apple prend en charge les réseaux 5G, mais pas si vous utilisez l’appareil en mode double SIM, selon un document de formation interne Apple révélant le problème qui a commencé à circuler sur Reddit au cours du week-end.

Le mode Dual SIM est une fonctionnalité introduite sur la gamme iPhone avec l’iPhone XS, et il est utile pour ceux qui voyagent ou séjournent à l’étranger (ou les personnes qui maintiennent des lignes professionnelles et personnelles sur le même appareil) en permettant à la fois une ligne Nano SIM physique et des données- uniquement le service d’un autre opérateur utilisant simultanément une eSIM.

Mais cela interfère apparemment avec la capacité de l’iPhone 12 à fonctionner sur les réseaux 5G, du moins pour le moment. Voici le libellé du document Apple:

“La 5G fonctionne-t-elle avec la double SIM?” Lorsque vous utilisez deux lignes en mode Dual SIM, les données 5G ne sont prises en charge sur aucune des deux lignes et reviendront à 4G LTE. Si les clients utilisent uniquement eSIM et disposent d’un opérateur et d’un plan de service pris en charge par la 5G, ils auront accès à la 5G.

Apple aurait prévu une mise à jour pour résoudre le problème plus tard cette année, selon MacRumors, qui cite une diapositive interne de Verizon détaillant le support 5G de la société pour l’iPhone. Pour l’instant, vous pouvez accéder aux réseaux 5G sur l’iPhone 12 avec une ligne Nano SIM ou une eSIM, tant que vous n’utilisez qu’une seule ligne à la fois, ce qui signifie que tous les utilisateurs eSIM devront retirer la carte physique de leur iPhone 12 pour accéder aux vitesses 5G.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ses projets de résolution de la compatibilité 5G lors de l’utilisation d’un iPhone 12 en mode double SIM.