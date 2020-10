Apple a annoncé sa gamme d’iPhone 12 et, comme toujours, les systèmes de caméras des téléphones ont fait l’objet d’une grande partie de la présentation de la société. Cette année, cependant, il y a plus que jamais à différencier chaque modèle. La gamme d’iPhone connaît des améliorations dans tous les domaines, mais Apple semble réserver les plus grandes avancées pour son plus gros téléphone. L’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces présente de sérieuses améliorations matérielles qui distinguent son appareil photo de tous les autres iPhone.

Sur le plan matériel, il ne semble pas y avoir beaucoup de différence entre les iPhone 12, 12 mini et 12 Pro par rapport aux 11 et 11 Pro. Tous ces téléphones utilisent les capteurs de 12 mégapixels de même taille pour les appareils photo grand angle, ultra-large et téléobjectif du modèle Pro, et la forme et la taille de la bosse de l’appareil photo restent essentiellement les mêmes.

Le plus gros changement matériel est un nouvel objectif à sept éléments f / 1.6 pour la caméra grand angle principale. C’est une augmentation d’ouverture modeste sur l’objectif à six éléments f / 1,8 de l’iPhone 11; Apple affirme qu’il améliore la capacité de collecte de lumière de l’objectif de 27%, ce qui devrait permettre des vitesses d’obturation légèrement plus rapides ou des paramètres ISO moins granuleux en basse lumière. Il y a souvent des compromis sur la netteté et les performances lors de la conception d’objectifs avec des ouvertures plus grandes, mais la nouvelle structure à sept éléments «maintiendra des détails nets dans votre photo d’un bord à l’autre», selon Apple.

Le nouveau verre est toujours agréable, mais les améliorations les plus importantes seront probablement dans la façon dont le logiciel d’Apple utilise le nouveau processeur A14 Bionic. Les caméras de l’iPhone 12 utilisent Smart HDR 3, la dernière génération du pipeline de photographie informatique d’Apple; il était auparavant identifié et optimisé pour les visages des gens, mais il utilise désormais l’apprentissage automatique pour appliquer des ajustements à une plus grande variété d’éléments dans une scène. Apple revendique également des performances améliorées en mode nuit, qui peuvent désormais être également utilisées sur les caméras ultra-larges et selfie.

L’appareil photo de l’iPhone 12 Pro n’est pas si différent du 12 régulier, au-delà du même téléobjectif f / 2.0 équivalent à 52 mm que le 11 Pro a obtenu l’année dernière. La plus grande fonctionnalité de photographie fixe du Pro est la possibilité de prendre des portraits en mode nuit, qui utilise le capteur LIDAR uniquement Pro.

Apple a également annoncé ProRAW, un nouveau format d’image qui conserve plus de données de son pipeline de traitement d’image pour une plus grande flexibilité d’édition, mais il ne sera pas disponible sur les iPhones au lancement. On ne sait pas non plus pourquoi il ne viendra pas sur l’iPhone 12 non Pro – il ne semble pas y avoir de raison technique de limiter sa disponibilité, étant donné que le processeur A14 est partagé sur la ligne iPhone 12, à moins que c’est particulièrement exigeant sur la RAM. Apple publie un SDK pour permettre aux développeurs tiers d’intégrer ProRaw dans leurs applications, donc peut-être que certains d’entre eux fonctionneront sur l’iPhone 12.

Les premières caméras à capturer des vidéos Dolby Vision

En ce qui concerne la vidéo, tous les nouveaux iPhones atteignent toujours 4K / 60 pour les images conventionnelles, Apple affirmant que l’objectif large à ouverture plus rapide aidera à produire des images plus propres en basse lumière. La grande nouvelle fonctionnalité vidéo est la possibilité de capturer des images Dolby Vision en temps réel, ce qui semble impressionnant. Dolby Vision est un format HDR qui utilise des métadonnées dynamiques pour mapper des niveaux de couleur et de luminosité précis sur chaque scène; il nécessite un montage approfondi afin de classer avec précision les images avec des sources de lumière complexes. Nous devrons attendre pour savoir à quel point les résultats sont bons, mais traiter cela à huis clos tout en enregistrant les images n’est rien sinon ambitieux – en fait, Apple affirme que c’est la première caméra à le faire. Le 12 Pro peut le gérer à 4K / 60 fps, tandis que le 12 est limité à 4K / 30.

Tout cela ressemble à un ensemble parfaitement solide, quoique itératif, de mises à niveau d’année en année. L’année dernière, les iPhone 11 et 11 Pro ont apporté encore moins de modifications matérielles à leurs prédécesseurs, mais ont instantanément catapulté Apple à nouveau dans la pertinence de la caméra du téléphone en raison de la qualité de leur traitement d’image. Nous ne pouvons pas encore savoir à quel point l’entreprise a bien performé à cet égard, bien sûr, mais les 12 et 12 Pro devraient encore être très compétitifs.

Ce n’est que la moitié de l’histoire, cependant, car Apple a apporté des modifications matérielles majeures cette année – il les a simplement conservées pour son modèle le plus grand et le plus cher. L’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces à 1099 $ pourrait ne pas rentrer facilement dans votre poche, mais si vous voulez le meilleur appareil photo iPhone possible, vous pourriez bien être tenté de trouver un moyen de l’intégrer dans votre vie.

Le changement le plus fondamental est qu’il a un capteur primaire complètement différent et beaucoup plus grand. Il est 47% plus grand et utilise des pixels de 1,7 micron, le plus grand qu’Apple ait jamais utilisé sur un iPhone. Alors que le capteur a toujours une résolution de 12 mégapixels, les pixels et la surface plus grands signifient qu’il captera beaucoup plus de lumière et devrait donner des résultats plus nets. Avec le nouvel objectif f / 1.6, Apple revendique une amélioration de 87% des performances en basse lumière par rapport au 11 Pro Max. C’est énorme.

Le 12 Pro Max utilise également un autre type de technologie de stabilisation d’image appelée décalage du capteur, qui déplace le capteur autour de plusieurs axes en réponse à un mouvement externe. On le trouve couramment dans les reflex numériques et les appareils photo sans miroir, dont les fabricants bénéficient alors de ne pas avoir à intégrer l’OIS dans les objectifs. Apple dit que cela ajoute un arrêt complet de la stabilisation – en d’autres termes, vous permet d’utiliser une vitesse d’obturation deux fois plus longue, toutes choses étant égales par ailleurs. Cela prend le 12 Pro Max jusqu’à deux secondes d’expositions à main levée en prise de vue normale, ce qui pourrait réduire le besoin du mode nuit dans toutes les conditions sauf les plus sombres.

Enfin, le 12 Pro Max dispose d’un téléobjectif plus long (et légèrement plus lent) que le 12 Pro, à 65 mm équivalent f / 2,2 contre 52 mm équivalent f / 2,0. Apple dit que cela «permet un cadrage plus long dans le style portrait classique», et bien que 65 mm ne soit pas du tout une longueur de photo de portrait courante, il est vrai qu’il est plus conventionnellement approprié que 52 mm. Il étend également la portée du «zoom» optique du 12 Pro Max de 2x à 2,5x; Apple commercialise cela comme une plage de zoom 5x, mais cela inclut l’objectif ultra-large équivalent à 13 mm. (Les fabricants de téléphones qui vantent leurs objectifs zoom périscope 5x comptent à partir de l’objectif large ordinaire; l’objectif 5x du Huawei P40 Pro est équivalent à 125 mm, par exemple, ce qui signifie que la plage de zoom totale du téléphone est plus proche de 7x.)

Ce n’est pas la première fois qu’Apple augmente les capacités de l’appareil photo de son plus gros téléphone – en fait, c’était la norme. Les iPhone 6 Plus et 6S Plus avaient OIS alors que les modèles standard n’en avaient pas, tandis que les 7 et 8 Plus ajoutaient des téléobjectifs car les petits téléphones collaient à un seul objectif. Mais les avantages n’ont jamais été aussi importants que l’inclusion d’un capteur beaucoup plus grand pour l’appareil photo principal, et encore moins en tandem avec un nouveau système de stabilisation et un téléobjectif plus long.

Pourquoi Apple ferait-il cela? Dans sa présentation, la société déclare que «la plus grande taille de l’iPhone 12 Pro Max nous a permis de faire encore plus avec notre système de caméra pro». Il est vrai qu’un capteur plus grand qui doit se déplacer latéralement sur plusieurs axes prendra plus de place, bien que le module de caméra du 12 Pro Max ne semble pas physiquement bizarre. Pourtant, tout est un compromis, et le 12 Pro ordinaire n’aura pas d’acres d’espace libre à l’intérieur. Cela ne fait probablement pas de mal que ces fonctionnalités puissent convaincre les gens d’acheter l’iPhone le plus cher possible.

Les attentes pour les caméras de la série iPhone 12 devraient être élevées, jusqu’à l’iPhone 12 mini en bas de gamme. Comme les téléphones Pixel de Google, les 11 et 11 Pro sont toujours compétitifs malgré leur matériel relativement faible. Les caméras de l’iPhone 12 seront également jugées sur les algorithmes et le traitement d’image d’Apple. Mais le 12 Pro Max est tout autre chose: une tentative d’Apple de rivaliser en poussant également son matériel vers l’avant. Ce devrait être le meilleur appareil photo iPhone à ce jour – nous sommes impatients de découvrir à quel point il est meilleur.