Les ministres ont convenu de prolonger les restrictions pandémiques sur l’hospitalité pendant deux semaines à partir du 27 novembre.

Les services de proximité et les cafés peuvent ouvrir ce vendredi comme prévu mais fermer à nouveau vendredi prochain, tandis que d’autres secteurs de l’hôtellerie comme les pubs et les restaurants resteront fermés.

À partir du 27 novembre, les commerces et services non essentiels comme les coiffeurs, les esthéticiennes et les cours de conduite devront également fermer.

Les services d’accueil à emporter seront autorisés mais les services de loisirs et de divertissement seront fermés.

D’autres décisions comprenaient:

– Les règles concernant les rassemblements de ménages resteront inchangées et les lieux de culte fermeront.

– Les gens seront fortement encouragés à rester à la maison et à travailler à domicile.

– Les écoles et les garderies peuvent rester ouvertes et les universités mèneront un apprentissage à distance, sauf si cela doit être en face à face.

– Les aires de jeux extérieures peuvent rester ouvertes.

Ouverture d’un hôpital pour la récupération de patients Covid en Irlande du Nord

Colin Neill, directeur général du groupe industriel Hospitality Ulster, a déclaré: «Il y a une énorme colère dans l’industrie hôtelière.

“Nous nous sommes retrouvés sans commerce, sans espoir et avec une énorme quantité de licenciements entre nos mains.”

Les mesures ont été prises car les meilleurs médecins ont averti que les hôpitaux pourraient autrement être débordés.

Aodhan Connolly, du Northern Ireland Retail Consortium, a déclaré: «Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment pour le secteur de la vente au détail.

“Novembre et décembre sont des mois de pointe et des millions de livres par semaine seront perdus en ventes pendant ce qui devrait être notre période la plus chargée.”

La direction de Stormont a également décidé que les événements sportifs ne seraient autorisés que pour les athlètes d’élite, sans spectateurs.

Le ministre de la Santé, Robin Swann, a averti que davantage d’interventions étaient nécessaires avant la fin de ce mois pour freiner la propagation du coronavirus.

Son ultimatum aux collègues de Stormont a déclaré que s’ils n’agissaient pas, un verrouillage complet à la mi-décembre ne suffirait pas à empêcher les services hospitaliers d’être débordés.

Des services de proximité, des cafés et des cafés devaient rouvrir ce vendredi. Les restrictions sur les pubs, restaurants et hôtels devaient expirer jeudi prochain.

Une réunion de l’exécutif de Stormont s’est terminée jeudi soir.

M. Swann a également demandé à ses collègues ministres d’envisager des restrictions de voyage locales qui étaient légalement exécutoires.

Jusqu’à présent, ils ont seulement déconseillé les «voyages inutiles».

Les deux plus grands partis d’Irlande du Nord, le DUP et le Sinn Fein, ont récemment été en désaccord sur la rapidité de la réouverture de l’économie.

en relation

Le parti unioniste s’était prononcé contre davantage de restrictions à l’hospitalité.

Le DUP a récemment utilisé un veto conçu par le processus de paix pour contrecarrer les projets de son partenaire de partage du pouvoir, le Sinn Fein, de commander une extension du disjoncteur d’Irlande du Nord.

Pendant ce temps, l’Irlande du Nord devrait recevoir jusqu’à 4,3 millions de doses de deux vaccins contre le coronavirus une fois qu’elle aura reçu l’autorisation officielle, a déclaré le ministère de la Santé.

Le pays prendra 2,85% du montant total qui deviendra finalement disponible pour le Royaume-Uni – conformément à la formule de répartition des ressources.

487 autres personnes ont été testées positives pour Covid-19 en Irlande du Nord, a déclaré le ministère de la Santé.

Au total, 3 401 cas ont été diagnostiqués au cours des sept derniers jours.

12 autres décès ont été signalés, selon la mise à jour quotidienne du département.