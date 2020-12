L’Irlande du Nord ouvrira en 2021 le premier parc à thème au monde sur la populaire série télévisée Game of Thrones, dont certaines intrigues se déroulent dans les lieux déjà célèbres de la province britannique.

L’attraction sera située dans les studios d’enregistrement de Linen Mill, dans la ville de Banbridge -proche de Belfast-, et bien que la pandémie de coronavirus forcera l’imposition de certaines restrictions, les responsables ont assuré qu’elle ouvrirait les portes «le long» de la l’année prochaine.

L’univers fictif médiéval créé par George RR Martin et adapté pour le petit écran par HBO sera accessible à ses fans à travers «des expériences immersives, des parties originales du tournage, des costumes et des armes et divers éléments» utilisés dans le tournage de la série, Tourism Ireland a expliqué aujourd’hui dans un communiqué.

Le parc à thème, nommé d’après Game of Thrones Studio Tour, offrira aux visiteurs l’opportunité de se plonger dans les «vrais décors de films», où seront recréées certaines des scènes les plus emblématiques et les aventures de ses personnages.

“Cette expérience immersive et sensorielle couvrira, entre autres, la magnificence de King’s Landing, Winterfell, Dragonstone, le Mur et les terres des sauvages, ou les villes de Meereen et Braavos”, a souligné la note de Tourism Ireland.

Les visiteurs pourront également profiter d’une collection exclusive d’artisanat et d’artefacts conçus par des équipes de création pour donner vie au monde fictif des textes de Martin.

Le personnel expert du parc fournira également des détails sur les conceptions de production à travers des ateliers interactifs, ainsi que des reconstitutions en direct de séances de maquillage, de prothèses et de costumes, l’une des forces de la série.

Avec ce parc à thème permanent, les autorités touristiques espèrent renforcer l’image de l’Irlande du Nord en tant que destination unique pour les fans de Game of Thrones.

Outre Linen Mill, une grande partie de la série a été tournée aux studios Titanic de Belfast et dans les décors naturels des comtés d’Antrim et Down, qui peuvent être parcourus en trois jours sur un itinéraire de près de 300 kilomètres.

Source: Cependant