Lowe s’aligne sur l’aile gauche pour l’ouverture de la Coupe des Nations d’automne de l’Irlande contre le Pays de Galles vendredi soir dans une équipe montrant sept changements depuis la défaite des Six Nations contre la France il y a 10 jours.

Lowe, 28 ans, a rejoint Leinster en provenance des Chiefs de Hamilton en 2017 et s’est récemment qualifié en résidence. Il est l’un des 11 joueurs de Leinster dans le XV de départ rejoint un arrière trois contenant également Hugo Keenan et l’arrière Jacob Stockdale.

Billy Burns, le frère de l’ancien demi-mouche anglais Freddie, est également sur le point de faire ses débuts sur le banc.

Le talonneur Ronan Kelleher et le demi de mêlée Jamison Gibson-Park, un autre joueur né en Nouvelle-Zélande, font leurs premiers départs. Il remplace Conor Murray, qui tombe sur le banc, bien que le capitaine Johnny Sexton conserve sa place au demi-mouche.

Les flankers Peter O’Mahony et Josh van der Flier reviennent sur le côté, avec Caelan Doris passant au n ° 8 et CJ Stander et Will Connors abandonnant le XV.

Tadhg Beirne est remplacé par Iain Henderson à l’écluse, tandis que Kelleher remplace Rob Herring au premier rang, entre les accessoires Cian Healy et Andrew Porter.

Dans les centres, Chris Farrell remplace Bundee Aki, tandis que Keith Earls prend place sur le banc.

L’Irlande a perdu 35-27 à Paris lors du dernier tour des Six Nations, terminant troisième derrière l’Angleterre et la France.