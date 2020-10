L’Internal Revenue Service et le département du Trésor ont été condamnés à payer plus de 100 millions de dollars en chèques de relance aux personnes incarcérées. L’IRS avait déclaré que les Américains emprisonnés n’étaient pas éligibles pour recevoir le paiement d’impact économique inclus dans la loi CARES, mais le juge Phyllis Hamilton de la Cour de district des États-Unis a ordonné le 24 septembre au gouvernement d’envoyer les paiements dans les 30 prochains jours. L’IRS et le Trésor ont 45 jours pour soumettre la documentation que les paiements ont été envoyés.

En mai, l’inspecteur général du département du Trésor a signalé qu’au moins 80 000 personnes incarcérées étaient éligibles à un contrôle de relance, rapporte Forbes. D’autres personnes incarcérées qui n’ont pas déposé de demande pour recevoir un chèque peuvent également le faire maintenant. Le cas avant Hamilton est venu après que l’IRS a ajouté un message sur sa page «Foire aux questions» sur les contrôles de relance et les personnes emprisonnées le 6 mai. Il déclare spécifiquement qu’un «individu incarcéré» n’était pas éligible. L’IRS a même fait retourner les personnes incarcérées qui ont reçu des chèques de relance. Certaines peines de prison d’État ont intercepté les paiements avant même qu’ils n’atteignent les individus.

Les juristes n’étaient pas si sûrs que l’IRS avait le pouvoir de le faire. Le libellé de la Loi CARES ne dit rien sur le fait de priver les personnes incarcérées de paiements de stimulation. Stephen Raher, de la Prison Policy Initiative, a accusé l’IRS d’inventer la règle «de toutes pièces et l’a annoncé en l’affichant sur une page Web». D’autres ont également souligné que lorsque les chèques de relance ont été envoyés par la poste en 2009, le Congrès a spécifiquement exclu les personnes incarcérées dans la législation. Si le Congrès voulait refaire cela avec la loi CARES, il aurait pu.

“Il n’y a rien dans la loi CARES qui donne à l’IRS le pouvoir de décider que les personnes incarcérées ne sont pas éligibles pour recevoir des chèques de relance”, a déclaré le sénateur Sherrod Brown, un démocrate de l’Ohio, à The Appeal en juillet. «Les détenus – qui sont de manière disproportionnée des personnes de couleur et des communautés à faible revenu – souffrent déjà d’un manque de ressources et d’une exposition accrue au COVID-19 en raison de l’échec de la réponse du système carcéral au virus. Les personnes incarcérées et leurs familles ont besoin de plus aide pendant cette pandémie, pas plus de punition indue. “

Dans son injonction préliminaire, Hamilton a écrit que les demandeurs pouvaient obtenir gain de cause et que «la loi exige la distribution du remboursement anticipé aux personnes admissibles». Hamilton a écrit que «les personnes incarcérées qui sont autrement admissibles à un remboursement anticipé ne sont pas exclues en tant que« personne admissible »» et que «la décision de l’IRS d’exclure les personnes incarcérées des paiements anticipés de remboursement est probablement contraire à la loi».

Monica Taratao de l’Equal Justice Society et un avocat des plaignants ont célébré la décision de Hamilton. «Le vol par le Département du Trésor de la loi CARES complète que le Congrès entendait atteindre immédiatement les personnes dans le besoin est non seulement illégal mais cruel pour les personnes et les familles les plus touchées par le COVID-19 et la sur-incarcération – les Noirs, les Latinx et les autochtones les personnes à faible revenu “, a déclaré Tawatao, notant que l’ordonnance” leur apportera un soulagement critique et une certaine mesure de justice “.