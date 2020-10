L’Internal Revenue Service a annoncé une autre prolongation du délai pour ceux qui attendent toujours de recevoir un paiement d’impact économique, également connu sous le nom de chèque de relance. La plupart des Américains éligibles à un chèque de relance d’au moins 1 200 $ ont reçu le leur automatiquement par la poste, mais des millions d’Américains qui n’ont pas à déclarer leurs impôts ont dû demander un paiement à l’aide de l’outil Non-déclarants de l’IRS. La date limite d’utilisation de l’outil a été prolongée au 21 novembre au début du mois. L’outil ne sera plus actif après cette date.

“Nous avons pris cette mesure pour donner plus de temps à ceux qui n’ont pas encore reçu de paiement pour s’inscrire pour obtenir leur argent, y compris ceux des communautés à faible revenu et mal desservies”, a déclaré le commissaire de l’IRS Chuck Retting dans un communiqué du 5 octobre. “L’IRS est profondément impliqué dans le traitement et la programmation qui chevauchent les saisons de dépôt. Toute prolongation supplémentaire au-delà de novembre aurait un impact négatif sur notre travail sur les saisons de dépôt 2020 et 2021. Le portail des non-déposants est disponible depuis le printemps et a été utilisé avec succès par plusieurs millions d’Américains. ” La prolongation de la date limite est réservée aux personnes qui n’ont pas reçu de PEI et qui ne produisent normalement pas de déclaration de revenus. La date limite pour les Américains qui ont demandé une prolongation pour déposer leurs déclarations tx 2019 est passée à Ot. 15.

L’IRS a envoyé 9 millions de lettres aux Américains éligibles aux chèques de relance, mais ne déposent généralement pas de déclarations de revenus le mois dernier. La lettre comprend des instructions sur l’utilisation de l’outil Non-déclarants sur le site Web de l’IRS. Retting a noté que le temps presse pour les éligibles. «L’inscription est simple et rapide, et nous exhortons tout le monde à partager ces informations pour atteindre autant de personnes avant la date limite», a-t-il déclaré.

Des millions d’Américains ont automatiquement reçu leurs chèques de relance en avril et mai après que le Congrès a adopté la loi CARES. Les paiements de 1 200 $ ont été envoyés aux Américains qui gagnaient 75 000 $ ou moins en revenu annuel. Les Américains qui déposent conjointement et qui ont un revenu combiné de 150 000 $ ou moins ont reçu 2 400 $ de paiements. Les Américains qui gagnaient entre 75 000 $ et 99 000 $ recevaient moins de 1 200 $, et tout Américain gagnant plus de 99 000 $ n’était éligible à aucun paiement. Le programme comprenait également un paiement de 500 $ pour les personnes à charge de moins de 17 ans.

L’IRS a envoyé les paiements aux Américains sous forme de dépôt direct, de chèque physique par la poste ou de carte de débit prépayée. La plupart des Américains qui n’ont pas besoin de déclarer leurs impôts sont à faible revenu. L’outil des non-déclarants a été conçu pour les couples mariés gagnant moins de 24 000 $ et les personnes gagnant moins de 12 200 $. Ils peuvent choisir de recevoir le paiement sous forme de dépôt direct ou de chèque physique. Les Américains peuvent toujours utiliser l’outil «Obtenir mon paiement» pour suivre leurs paiements.