L’IRS a officiellement prolongé la date limite d’inscription pour le premier chèque de relance au 21 novembre 2020. L’agence a essayé d’atteindre tous les Américains éligibles pour les paiements d’aide financière, mais des millions ne sont toujours pas réclamés. Selon un rapport de Forbes, ils viennent de repousser le délai de cinq semaines.

L’IRS avait précédemment fixé une date limite au 15 octobre 2020 pour les chèques de relance restants à réclamer. Ces retards de paiement sont principalement destinés aux «non-déclarants» – les Américains qui sont admissibles aux chèques de relance, mais qui ne sont pas tenus de produire des déclarations de revenus chaque année, pour une raison ou une autre. L’IRS a mis en place une page spéciale sur son site Web où les non-déclarants peuvent entrer leurs informations de paiement pour recevoir leur chèque de relance, bien que faire savoir à tout le monde qu’ils sont éligibles s’est avéré être un défi. Le gouvernement américain se précipite maintenant pour mettre cet argent entre de bonnes mains.

Il n’y a aucun coût pour les non-déclarants d’utiliser le site Web de l’IRS pour réclamer leur chèque de relance. Il offre plusieurs options pour qu’ils puissent recevoir leur paiement dans leur méthode préférée – un chèque papier par courrier, un dépôt direct ou même une nouvelle «carte EIP» – une carte de débit avec le chèque de relance dessus qui peut être utilisée comme de l’argent comptant, déposée sur un compte bancaire ou retiré d’un guichet automatique.

L’IRS note que le dépôt direct est le moyen le plus rapide et le plus efficace de débourser ces fonds. Tout non-déclarant qui n’a pas accès à Internet ou qui ne peut pas utiliser l’outil de non-déclarant en ligne pour une autre raison est autorisé à produire une déclaration de revenus 2019 même s’il reçoit un revenu non imposable ou ne gagne pas assez d’argent pour normalement produire une déclaration de revenus. De cette façon, l’IRS obtiendra toujours leurs informations et pourra émettre un chèque.

“Nous avons pris cette mesure pour donner plus de temps à ceux qui n’ont pas encore reçu de paiement pour s’inscrire pour obtenir leur argent, y compris ceux des communautés à faible revenu et mal desservies”, a déclaré le commissaire de l’IRS Chuck Rettig. «L’IRS est profondément impliqué dans le traitement et la programmation qui chevauchent les saisons de dépôt. Toute prolongation supplémentaire au-delà de novembre aurait un impact négatif sur notre travail sur les saisons de dépôt 2020 et 2021. Le portail des non-déclarants est disponible depuis le printemps et a été utilisé avec succès par plusieurs millions d’Américains. “

La plupart des Américains éligibles ont reçu leur chèque de relance entre avril et mai, après que le Congrès américain a adopté la mesure en mars 2020. Le chèque vaut jusqu’à 1 200 $ par personne en fonction du revenu. Un contribuable américain qui avait un revenu annuel brut de 75 000 $ ou moins lors de sa dernière déclaration de revenus aurait obtenu le montant total, et le chèque aurait diminué progressivement à partir de là. Quiconque gagnait 99 000 $ ou moins lors de sa dernière déclaration de revenus n’aurait rien obtenu.