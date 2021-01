La deuxième série de contrôles de relance n’a pas encore atterri entre les mains de certains Américains, et l’IRS serait resté insensible alors que les citoyens cherchaient des réponses. CNBC rapporte que cela a été entendu par des milliers d’Américains qui disent qu’ils n’ont pas reçu leurs paiements, dont ils ont désespérément besoin. Pour aggraver les choses, les personnes et les familles touchées ont déclaré que l’IRS n’avait pas communiqué avec eux pour savoir quand ils pouvaient s’attendre à leur paiement.

«C’est extrêmement frustrant pour ma famille parce qu’avec mon travail, nous avons perdu nos coupons alimentaires, donc ce petit morceau nous aiderait», a déclaré Rachael Flanagan, 34 ans, qui a deux enfants, à CNBC. Taylor Hill, une jeune fille de 25 ans qui est également mère de deux enfants, a déclaré qu’elle avait vécu presque exactement le même problème. «Mon compte bancaire ne contient que 47 dollars», a-t-elle déclaré au magasin. Ils ne sont pas les seuls, de loin, à avoir exprimé leur frustration de ne pouvoir joindre personne avec l’IRS, concernant leurs retards de paiement. «Je suis tellement dégoûté», a écrit une personne dans un e-mail. «J’ai beaucoup de mal à croire que le gouvernement américain soit aussi incompétent», a écrit un autre.

Ce n’est pas le seul problème auquel l’IRS est confronté, car il a également été récemment rapporté par le préparateur d’impôt Jackson Hewitt que le ministère “a envoyé par inadvertance des paiements à plus de 13 millions de comptes bancaires qui ne sont plus ouverts ou valides”. ImpôtRapide a également publié une déclaration sur la situation, écrivant: “Malheureusement, à cause d’une erreur IRS, des millions de paiements ont été envoyés aux mauvais comptes et certains peuvent ne pas avoir reçu leur paiement de relance.” ImpôtRapide a ajouté: “Nous avons travaillé sans relâche sur une solution avec le Trésor et l’IRS.”

En raison d’une erreur de l’IRS, certains paiements de relance n’ont pas été déposés comme prévu. Nous travaillons avec l’IRS pour résoudre le problème qui a retardé ces paiements. Nous prévoyons que la plupart des paiements retardés seront déposés dans les prochains jours. https://t.co/rwzX5cmYyo – FreeTaxUSA (@FreeTaxUSA) 7 janvier 2021

CNBC note que l’IRS n’a pas officiellement reconnu cette erreur et renvoie les organes de presse à la section Foire aux questions sur les paiements du site Web du ministère, plutôt que de répondre aux demandes de commentaires. “En raison de la vitesse à laquelle la loi exigeait que l’IRS émette la deuxième série de paiements d’impact économique”, l’IRS stetes, “certains paiements peuvent avoir été envoyés à un compte qui peut être fermé ou qui est ou n’est plus actif.”