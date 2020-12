Après des mois de disputes devant le tribunal, Lisa Marie Presley est parvenue à une conclusion dans son procès pour garde de vue, obtenant la garde conjointe de ses deux filles jumelles, Harper et Finley, avec son ex-mari Michael Lockwood. Le processus a été marqué par une urgence sanitaire à la fin de Presley, Lockwood craignant que la fille d’Elvis Presley et de Priscilla Presley ne rechute dans la consommation de drogue.

Bien que Presley et Lockwood aient divorcé il y a quatre ans, les deux ont été enfermés dans la bataille pour la garde pendant trois mois, Lockwood faisant valoir que Presley pourrait retomber dans des problèmes de drogue et d’alcool à la suite de la mort soudaine de son fils Benjamin Keough. Lockwood a également suggéré que la présence possible d’armes à feu chez elle pourrait être un problème. Selon des documents judiciaires, Harper et Finley ont déclaré à Lockwood que Presley “s’était promenée dans la maison avec une arme à la main en 2017” et qu ‘”il y avait au moins une arme à feu dans les locaux de sa maison au moment du suicide de son fils et qu’il on ne sait pas où l’arme a été gardée ni si Finley et / ou Harper pourraient avoir accès à cette arme ou à d’autres. “

Lockwood cherchait à obtenir la garde physique exclusive des filles de 12 ans, mais le juge Gould-Saltman leur a accordé la garde conjointe, rapporte Cheat Sheet – ainsi que quelques conseils pour réparer d’anciens arguments. «Le tribunal estime que le conflit entre les parties et leurs difficultés de communication ont eu un effet préjudiciable (effet sur) l’intérêt supérieur des enfants», a-t-elle écrit, ajoutant que l’abus de drogue passé de Presley «déformait» sa capacité à «interpréter et à se souvenir des événements avec précision. ” Le juge a noté que «c’est à son honneur qu’elle a depuis surmonté sa dépendance et continue de prendre des mesures pour assurer sa sobriété».

L’épreuve a pris fin en novembre après que Presley a subi une «urgence médicale» qui a entraîné le report du procès de quelques jours. Le Sun a rapporté à l’époque que Presley ne pouvait pas comparaître devant le tribunal en raison de l’urgence médicale et qu’aucun autre détail sur sa santé n’avait été fourni. Lorsque le tribunal a repris, l’adjoint d’un shérif a demandé à Presley si elle “se sentait mieux”, a rapporté le Daily Mail, auquel elle a répondu: “Beaucoup mieux, merci.”

Lockwood, 59 ans, et Presley, 52 ans, se sont mariés pendant 10 ans avant que Presley ne demande le divorce en 2016. Les ex-conjoints ne sont pas étrangers à se poursuivre en justice. En 2018, Lockwood a tenté de renoncer à leur accord post-nuptial, affirmant qu’il avait droit à 263 000 $ par an en pension alimentaire pour époux afin de «profiter d’un style de vie plus proche de [his] Bien que l’affaire ait été rejetée, la bataille pour la garde a fait rage ces derniers mois alors que Presley pleure son fils Benjamin, décédé en juillet à l’âge de 27 ans.