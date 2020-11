Lisa Marie Presley était de retour au tribunal vendredi pour mettre un terme à l’amère bataille de divorce et de garde entre elle-même et son ex-mari, Michael Lockwood. Presley, 52 ans, a assisté en personne à l’audience du tribunal du centre-ville de Los Angeles. L’audience était initialement prévue pour lundi mais a été reportée lorsque Presley a subi une «urgence médicale». Elle a dit qu’elle allait mieux vendredi.

Mercredi, The Sun a obtenu des documents judiciaires expliquant le retard. “L’affaire n’est pas appelée à être entendue. L’avocat du pétitionnaire déclare que le pétitionnaire ne peut pas comparaître à cette date en raison d’une urgence médicale”, indiquent les documents. Aucun autre détail sur la santé de Presley n’a été fourni. Vendredi, l’adjoint d’un shérif a demandé à Presley si elle «se sentait mieux», rapporte le Daily Mail. “Beaucoup mieux, merci,” répondit Presley.

Lockwood, 59 ans, et Presley se sont mariés pendant 10 ans avant que Presley ne demande le divorce en 2016. Lockwood est arrivé à la conclusion du procès avec 10 minutes de retard. L’audience a été fermée au public, mais dans des documents judiciaires obtenus par le Mail, Lockwood a précédemment affirmé que Presley utilisait la tactique du «jeu équitable» de l’Église de Scientologie pour éloigner leurs filles jumelles de 11 ans, Harper et Finlay. Il a accusé les avocats de Presley d’avoir utilisé “un litige hyper-agressif” dans la procédure de divorce et d’avoir fait “des allégations salaces sans fondement”.

Lockwood craint également que Presley revienne à la drogue et à l’alcool après que son fils de 27 ans, Benjamin Keough, se soit suicidé en juillet. << Avec toute la sympathie et le respect que je vous dois, cela crée un double problème nouveau et non résolu: la sécurité des enfants et la plus grande probabilité de [Presley] de rechuter dans la dépendance à la drogue et à l'alcool ", a déclaré Lockwood. Il a affirmé que leurs enfants lui avaient dit que Presley s'était promené dans la maison en tenant une arme à feu en 2017." Il y avait au moins une arme à feu dans les locaux de sa maison au moment où son fils le suicide et on ne sait pas où l'arme a été gardée ou si Finley et / ou Harper pourraient avoir accès à cette arme ou à d'autres », a déclaré Lockwood. Par conséquent, il pense qu'il y a« un risque considérablement plus élevé pour la sécurité des enfants »et il devraient avoir la garde physique complète de leurs enfants «à ce moment».

Le producteur de musique a également affirmé qu’il était dans une situation financière difficile. Il a affirmé qu’il ne gagnait que 1 000 $ par mois et qu’il avait «moins 371 $» dans son compte bancaire. Il ne peut pas payer son avocat, ce qu’il a soutenu que Presley devrait payer. Lockwood a déclaré qu’il devait également plus de 700000 $ en frais juridiques à la suite de sa bataille judiciaire infructueuse en 2018, au cours de laquelle il a tenté d’amener un juge à annuler leur accord prénuptial.

Presley a également déclaré qu’elle avait des problèmes financiers et qu’elle était toujours dans une bataille juridique distincte avec son ancien directeur Barry J. Seigel, qu’elle a accusé d’avoir mangé dans son fonds en fiducie de 100 millions de dollars de feu Elvis Presley. Seigel a riposté, affirmant que Presley avait des «habitudes de dépenses incontrôlables» et avait elle-même couru sa fortune.