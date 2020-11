Les acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin seraient contrariés que leur fille de 18 ans, Amelia Hamlin, sort avec la star de Keeping Up With The Kardashians, Scott Disick. Amelia et Disick, 37 ans, ont été vues marchant le long de la plage de Santa Barbara, en Californie, le 16 novembre, le bras sur l’épaule du mannequin. Une source proche de Rinna a déclaré que la star de Real Housewives of Beverly Hills était inquiète pour sa fille à cause du passé de Disick.

Rinna est “inquiète” pour Ameilia à cause des “bagages” de Disick, a déclaré une source au Sun. “Lisa ne va pas le reconnaître publiquement pour l’instant parce qu’elle essaie toujours de comprendre cela et pense que c’est une phase. Mais quand elle en parlera, elle gardera son calme mais vraiment, elle est inquiète.” La source a déclaré que Hamlin et Rinna sont protecteurs envers leur plus jeune fille et ne veulent pas qu’elle sort avec quelqu’un de 18 ans plus âgé qu’elle, ainsi que quelqu’un avec “tellement de bagages pour être avec leur petite fille, en particulier compte tenu des problèmes de santé mentale d’Amelia. “

Le souci pour la santé d’Amelia est dû à son expérience à New York, où elle a étudié à la New School. Lors d’apparitions sur RHOBH, Amelia a discuté de son combat contre l’anorexie et de ses luttes contre l’anxiété alors qu’elle était si loin de sa famille. Hamlin a également partagé son histoire d’anorexie avec Glamour en 2019. «Si je suis honnête, si je n’avais pas parlé de mon trouble de l’alimentation lorsque je l’ai fait, j’aurais probablement rechuté», avait-elle déclaré à l’époque.

Amelia et Disick auraient été vus traîner à la fête d’Halloween de Kendall Jenner avant que leur promenade sur la plage ne déclenche des rumeurs d’amour. Les deux n’ont pas commenté la situation, mais une source a déclaré à E! Actualités Les parents d’Amelia pensent que “ce n’est qu’une phase” pour leur fille. Un autre initié a déclaré que Disick ne voyait pas cela comme une relation sérieuse pour le moment. “Scott passe un bon moment”, a expliqué la source. «Il apprend à connaître Amelia et apprécie sa compagnie. Ils passent beaucoup de temps ensemble mais ce n’est pas grave. Il s’amuse avec ça. Une autre source qui a parlé avec Us Weekly était d’accord, ajoutant que Disick «sortait ensemble et s’amusait».

Disick a déjà fréquenté un autre jeune mannequin, Sofia Richie, 22 ans, la fille du musicien Lionel Richie. Les deux sont sortis ensemble pendant trois ans avant de se séparer pour de bon en août. La star de Flip It Like Disick est sortie avec Kourtney Kardashian pendant une décennie avant de se séparer en 2015. Il partage trois enfants avec Kardashian, Mason, 10 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 5 ans.