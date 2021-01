S

L’isolement des elfes après un contact avec un cas de coronavirus pourrait être réduit à sept jours sans augmenter le risque de transmission ultérieure, a suggéré une étude.

La recherche, qui tient compte de la charge virale potentielle des personnes infectées et de la sensibilité des tests Covid-19, estime que les personnes dont le test est négatif après sept jours de quarantaine sont peu susceptibles d’être infectieuses.

Les chercheurs affirment que ces personnes pourraient potentiellement être libérées sans augmenter le risque de transmission du virus au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre en s’auto-isolant pendant 14 jours sans test.

La modélisation estime également que l’utilisation de tests quotidiens d’antigène à flux latéral rapide (LFA) pour les contacts tracés pendant cinq jours pourrait potentiellement remplacer l’obligation de s’auto-isoler, si tous les tests sont négatifs.

Cela pourrait potentiellement éviter un niveau similaire (50%) de transmission du virus à l’approche de 14 jours sans qu’il soit nécessaire de mettre en quarantaine du tout, si les individus s’isolent lorsqu’ils reçoivent un test positif, suggère la recherche.

Cependant, l’étude n’évalue pas le nombre ou le coût des tests qui seraient nécessaires pour cette approche.

Les auteurs soulignent que les gens devraient continuer à observer les directives officielles sur la quarantaine et l’auto-isolement, que le gouvernement britannique a fixé à 10 jours, jusqu’à ce que leurs conclusions puissent être vérifiées par des recherches supplémentaires.

Ils ajoutent que cette approche pourrait améliorer le respect des règles et réduire l’impact financier et social sur les personnes touchées, tout en maintenant le contrôle du virus au moins aussi bien sinon mieux que la stratégie de 14 jours recommandée.

Le professeur assistant Sam Clifford, co-auteur principal et membre du groupe de travail CMMID Covid-19 à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré: «Le respect des règles de quarantaine est essentiel pour réduire la transmission de Covid-19.

«Nos résultats suggèrent que l’incorporation de tests sur les contacts dans un système de traçage-isolement pourrait potentiellement contribuer à réduire les temps de quarantaine, ce qui à son tour peut améliorer l’observance en facilitant la réalisation de la période d’isolement complète.

«Notre étude n’a pas évalué les coûts, cependant, et d’autres études sont nécessaires pour résoudre ce problème, ainsi que pour vérifier davantage nos résultats.

“Un élément important de l’effet de toute stratégie que nous avons modélisée était celui de l’isolement strict dès l’apparition des symptômes de Covid, qui devrait être suivi à tout moment après l’exposition, y compris après la fin de la période de quarantaine spécifiée ou après des résultats de test négatifs.”

La professeure adjointe Elizabeth Fearon, collaboratrice au sein du groupe de travail CMMID Covid-19 de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a ajouté: «Les tests en eux-mêmes n’auront aucun impact sur la transmission si les cas ne sont pas financièrement activés et soutenus socialement. isoler après un test positif. »

Environ 95% des personnes qui développent des symptômes de coronavirus présenteront des signes de maladie dans les 14 jours suivant l’exposition au virus.

Dans la nouvelle étude, publiée dans The Lancet Public Health, les chercheurs ont utilisé une modélisation mathématique pour estimer l’effet de différentes stratégies de quarantaine et de test sur la réduction de la transmission à partir d’infections secondaires tracées.

À l’aide des données de Public Health England (PHE) et du NHS England, ils ont simulé les niveaux de virus qu’une personne infectée serait susceptible de produire à chaque stade de l’infection, ainsi que le moment de l’apparition des symptômes, la sensibilité des tests et les temps de traçage et de test.

Le modèle suppose que les niveaux d’observance à l’auto-isolement sont modérés, 67% des personnes ayant terminé la période recommandée de 14 jours après un test positif, et 50% des contacts des cas confirmés ayant terminé 14 jours.

Sur la base de ces hypothèses, le fait de compléter la période de 14 jours pour les contacts des cas de Covid-19 devrait empêcher 59% de la transmission du virus.