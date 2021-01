Liste des copines de Harry Styles avant Olivia Wilde | AP

Récemment, il y a eu une forte rumeur sur une relation amoureuse entre le chanteur britannique Harry Styles et Olivia Wilde, cependant, beaucoup ont commencé à parler de leurs anciens partenaires et cette fois, nous vous en parlerons.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Harry Styles venait de révolutionner les réseaux sociaux avec une vidéo avec Phoebe Waller-Bridge dans laquelle il transforme une fois de plus la différence en vertu et se démarque comme l’un des artistes masculins les plus intéressants du moment.

Et voilà que c’est de retour dans l’actualité pour des raisons que l’on n’a pas vu venir, Olivia Wilde et Harry Styles, qui ont travaillé ensemble sur le film “Don’t Worry Darling” et se fréquentent depuis quelques semaines, comme le confirment des sources proches du couple.

Et c’est que le week-end dernier, les deux sont allés ensemble au mariage d’un ami à Montecito, en Californie et après que les photographies ont été rendues publiques, initialement publiées dans le magazine Page Six, les deux ont été vus dans la maison que le chanteur britannique a dans le ville de Los Angeles.

Il est à noter qu’Olivia Wilde, 36 ans, s’est séparée début 2020 de son mari et partenaire pendant neuf ans, l’acteur et comédien Jason Sudeikis et est actuellement mère de deux enfants, elle a également fait sensation car elle a dix ans ans de plus que Harry Styles, qui a 26 ans.

Cependant, l’artiste anglais, devenu célèbre avec le groupe One Direction dans la version britannique de X Factor, laisse derrière lui une longue liste de conquêtes, certaines avec une grande différence d’âge comme Taylor Swift et Kendall Jenner qui sont le plus célèbre de l’histoire de la chanteuse, qui a été associé à plus d’une dizaine de mannequins, influenceurs et personnalités de la télévision.

1

Caroline Flack, l’animatrice de X-Factor

Alors qu’il n’avait que 17 ans, Harry Styles est devenu célèbre dans l’émission X-Factor, qui a popularisé le groupe One Direction.

Là, la chanteuse est tombée amoureuse de la belle présentatrice Caroline Flack, 31 ans, qui l’a reconnu dans son autobiographie:

Je savais déjà qu’il aimait ça parce qu’il l’avait rendu très évident, en le disant dans les magazines et ses amis. “

Le couple a eu une relation en 2011, ce qui a commencé à poser des problèmes lorsqu’il est apparu:

Cela a commencé à mal tourner quand Harry a été photographié en train de quitter ma maison. A partir de là, c’était un open bar, tout le monde pouvait dire n’importe quoi. Ils ont commencé à me crier dessus dans la rue que j’étais un pédophile et un pervers », a écrit l’animateur.

De plus, il a malheureusement reçu de nombreuses menaces de la part des fans de One Direction et a décidé de mettre fin à la relation.

Malheureusement, Caroline Flack a perdu la vie en février 2020, après s’être suicidée au milieu d’une crise émotionnelle provoquée par un nouveau scandale médiatique.

Styles, invité aux BRIT Awards après l’événement, a rendu hommage à son ex-petite amie en portant une petite crêpe noire qu’il portait sur le revers de sa veste.

La considérant comme sa première relation sérieuse et la défendant toujours des attaques sur les réseaux sociaux, Harry n’a eu que de bons mots pour elle, qu’il a décrits comme:

Une des personnes les plus gentilles et les plus gentilles que je connaisse. “

2

Caggie Dunlop, Emily Atack et Emma Ostily

Après avoir mis fin à sa brève relation avec Flack, qui a duré environ trois mois, Harry a enchaîné plusieurs romances courtes et informelles.

Il est d’abord sorti avec la belle mannequin Emma Ostilly, avec qui il a été photographié en train de s’embrasser en Nouvelle-Zélande et qui a joué dans le clip de One Direction “Gotta Be You”.

Plus tard, il a été lié à Caggie Dunlop, qui participait à l’émission de téléréalité britannique Made in Chelsea, et à l’actrice Emily Atack, ce qui a été dit, cependant, il n’a confirmé qu’en 2014:

Nous avons eu quelque chose de très court qui était amusant, puis chacun a suivi son propre chemin », a déclaré l’actrice.

3

Taylor Swift et toutes les chansons qui parlent de Harry

La plus célèbre des relations de Harry Styles était également courte, cependant, son histoire est créditée de certaines des chansons les plus populaires de la carrière de la pop star Taylor Swift.

“Style” est celui qui désigne le plus évidemment le jeune homme, avec qui il partage même le nom, mais “Out of the Woods”, “I Knew You Were Trouble” et “I Wish You would”, et le regretté “… Ready for It », semblent également parler de sa relation avec le chanteur.

Tandis que Styles, pour sa part, aurait parlé de Swift dans la chanson «Perfect» et dans «Two Ghosts», où il décrit une femme aux yeux bleus et aux lèvres rouges qui caractérisent cette étape de l’artiste.

Bref, oui, mais comme quelque chose d’un conte de fées, depuis que leur relation s’est développée à New York, une nouvelle ville pour tous les deux, où ils ont été photographiés en train de faire de longues promenades dans Central Park et de s’embrasser au compte à rebours de Times Square pour le Nouvel An .

4

Nicole Scherzinger et Kimberly Stewart

Si l’on faisait confiance au tabloïd britannique The Sun, Harry Styles et la chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, auraient eu une brève romance en 2013.

Les deux se seraient rencontrés sur le célèbre programme X-Factor quand il était candidat et qu’elle était juge, et ils auraient eu respectivement 19 et 35 ans au moment de la relation.

Encore plus surprenant, cependant, est sa relation avec la fille de Rod Stewart, Kimberly Stewart, qui a été confirmée par la rock star et son père lui-même, qui est tombé sur la voiture de Harry à sa porte un matin et ne l’a pas fait. il a eu du mal à le commenter aux médias en riant.

5

Sa relation intermittente avec Kendall Jenner

La première fois que Harry et la sœur des Kardashian étaient ensemble en public, c’était en 2013, lorsqu’ils ont été vus en train de dîner dans un restaurant de Los Angeles.

Leur relation a commencé en novembre et s’est terminée en février, cependant, tous deux, qui ont toujours été amis, ont fini par la reprendre deux ans plus tard.

En fait, le réveillon du Nouvel An 2015 s’est passé ensemble sur un yacht, et Khloé Kardashian a confirmé que l’ancienne One Direction sortait avec sa sœur.

“Je ne sais pas s’ils sont petit ami et petite amie, de nos jours les gens sont très étranges avec ces choses, donc je ne sais pas comment ils veulent l’appeler”, a déclaré l’influenceur.

6

Erin Foster, Georgia Fowler et Nadine Leopold

Avant de reprendre sa relation avec le mannequin Kendall, Harry Styles a brièvement fréquenté l’actrice et femme d’affaires Erin Foster, demi-soeur de Gigi Hadid et Bella Hadid, et avec deux mannequins: Nadine Leopold, le visage de Victoria’s Secret, et le mannequin néo-zélandais Georgia Fowler.

De plus, on raconte qu’il a écrit sa chanson “Kiwi” à propos de ce dernier, bien qu’il n’ait pas confirmé de maintenir autre chose qu’une amitié dans laquelle ils jouaient habituellement au scrabble.

sept

Tess Ward, chef et influenceuse culinaire

Une autre relation non confirmée est celle qui lui est attribuée avec la belle chef et blogueuse culinaire Tess Ward, avec qui il aurait partagé le printemps 2017 avant qu’elle ne le quitte pour tenter de sauver sa relation avec son ex-partenaire.

8

Camille Rowe, le mannequin Victoria’s Secret qui l’a présentée à ses parents

Sa relation confirmée la plus récente était avec le mannequin de Victoria’s Secret, Camille Row, qu’il aurait rencontré par l’intermédiaire d’un ami commun: mannequin, influenceuse et designer Alexa Chung.

Ils sont sortis ensemble pendant plus d’un an, entre 2017 et 2019, et s’entendent toujours après leur rupture.

Au cours de leur relation, qui est devenue publique lorsque les fans de Harry ont reconnu sa voix dans une vidéo sur Instagram de Camille, et elle a présenté le chanteur à ses parents.

On dit que la chanson “Cherry” lui est dédiée, ce qui parlerait de la tristesse de voir le mannequin sortir avec un autre.

On dit aussi que la cause de la fin de leur relation n’était autre que l’incompatibilité de leurs agendas, et que le chanteur aurait eu du mal à la surmonter.

9

Kiko mizuhara

La dernière personnalité à laquelle il était associé avant d’apparaître aux côtés d’Olivia Wilde en public était l’actrice et mannequin Kiko Mizuhara.

Selon la rumeur, ils avaient commencé à sortir ensemble début 2019, bien que l’actrice ait écrit sur son compte Twitter qu’elle ne connaissait pas du tout Harry Styles.

Cependant, elle a été vue assister à la fête du 25e anniversaire de Harry à Tokyo, donc au moins une partie de sa déclaration était fausse, donc s’ils étaient ensemble ou non ne peut être que spéculé.