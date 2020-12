Littéralement ange, Jennifer Lopez apparaît naturellement dans une nouvelle vidéo | INSTAGRAM

Bien qu’en général l’année 2020 ait été difficile à porter, pour de nombreuses célébrités, ce fut en fait une excellente année sur le plan personnel et professionnel, dans ce cas, pour la talentueuse et belle chanteuse et actrice Jennifer Lopez, le New Yorker a montré dans chaque opportunité qu’elle peut avec chaque défi qui lui est présenté, avec son énergie maximale et obtient autant de résultats que l’on attend d’elle.

Depuis son apparition dans le Super Bowl avec Shakira, et au fil des mois, la brune a reçu des distinctions pour son travail exceptionnel en tant que femme d’affaires, a sorti de nouvelles chansons et a même dirigé les disques de reproductions pendant quelques mois.De plus, ses chansons avec Maluma ont fait sensation et ses fans attendent le première du film avec le Colombien.

De même, pendant plusieurs semaines, le talentueux JLO a sorti le single “Le matin”, qui a fait sensation avec la couverture audacieuse de celui-ci, que Lopez a publiée sur son compte Instagram officiel; C’est vrai, l’image et le clip dans lesquels on peut l’apprécier totalement nu, amenant tout le monde à en parler de manière controversée.

Cela pourrait aussi vous intéresser: le bronzage de Jennifer Lopez est éblouissant en posant depuis son yacht

Tout était calme jusqu’à il y a quelques heures, quand un aperçu officiel de la vidéo est enfin sorti, du single susmentionné et controversé, et comme on s’y attendait, les utilisateurs ont été surpris de voir Jennifer Lopez comme Dieu l’a amenée. le monde.

Alors que les fans devront attendre 2021 pour voir le produit fini, l’aperçu montre que cela vaudra certainement la peine d’attendre, et la star des «Hustlers» porte plusieurs looks dans la vidéo, mais sa tenue d’ange dépouillé de ses vêtements, c’est certainement le plus révélateur.

Avec une énorme paire d’ailes blanches s’étendant de son dos, JLo peut être vue posant complètement nue dans son nouveau clip, qui est en harmonie avec l’œuvre d’art qui était la couverture du single “In the Morning”, où , comme nous l’avons déjà commenté, est également apparu sans vêtements.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Et apparemment tout le contenu visuel de la vidéo promet d’avoir pour protagoniste la sensualité de la belle chanteuse, car comme on a pu le voir, dans d’autres scènes, en quelques secondes à peine, on pouvait la voir vêtue d’une tenue moulante en dentelle blanche, donc On peut dire que JLo a décidé de tirer le meilleur parti de sa personnalité créative.

Couplée à une tenue futuriste, qui lui va vraiment très bien, avec sa perruque colorée façon licorne, aux paillettes irisées, et sa tenue dans les mêmes tons, lui donnant une touche spatiale, il ne fait aucun doute que cette femme sait profiter de chacun tenue.

Et comment ne pas le faire? Si l’on parle de Jennifer Lopez, l’une des femmes classées comme les plus attirantes et s3xys, adorée des internautes du monde entier, et principalement en Amérique latine et aux États-Unis.

Il n’est pas nécessaire que l’on se souvienne que depuis que Lopez a commencé sa carrière dans le monde du divertissement, il se distingue par sa silhouette impressionnante et ses attributs physiques, tout à fait naturels, contrairement à de nombreuses actrices du milieu qui ont retouché à l’aide du scalpel pour Au fil des ans, c’est là qu’il est démontré qu’avec un grand effort dans le gymnase, les résultats sont meilleurs qu’avec n’importe quelle chirurgie esthétique.