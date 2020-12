Le groupe a tweeté: “Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy.”

Dans une série de tweets, le groupe de filles, qui s’est fait connaître sur The X Factor, a déclaré: “Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. Nous sommes Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas prêts à ce que ce soit fini.

“Nous savons que Jesy quitter le groupe va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement les gars et sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu à nous tous.

“Nous avons hâte de vous voir en tournée. Aime toujours, Jade, Perrie et Leigh-Anne xxx.”

Nelson a parlé ouvertement de son combat contre l’anxiété et a déjà révélé dans un documentaire de la BBC appelé Odd One Out que les abus sur les réseaux sociaux étaient tellement mauvais qu’elle a tenté de se suicider.

Le programme lui a valu le prix du meilleur divertissement factuel aux National Television Awards 2020.

Little Mix – qui comprend également les membres du groupe Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock – s’est formé sur The X Factor en 2011 et est devenu l’un des groupes de filles les plus vendus du pays.

Ils ont quitté Syco Music pour RCA en novembre 2018.

Cowell a ensuite lancé une autre version de The X Factor, appelée The Band, pour rivaliser avec le groupe de filles The Search.