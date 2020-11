L

ittle Mix a révélé que la vie dans un groupe de filles n’était pas seulement «glitz and glam» lors de leur première apparition télévisée sans Jesy Nelson.

Au cours de l’interview, qui sera diffusée samedi, Perrie Edwards a déclaré qu’elle et ses camarades du groupe Little Mix ne s’attendaient pas à ce que le groupe «soit aussi difficile».

Perrie a déclaré: «Quand vous êtes jeune et que vous pensez être une popstar, vous pensez: ‘Oh, je veux que tout le monde m’aime et demande mon autographe …’

«Ensuite, vous êtes jeté dedans et vous êtes comme ‘Holy s *** balls, it’s a lot’.»

Elle a ajouté: «Nous ne nous reposons pas, nous ne dormons pas. Mais nous aimons le succès, nous sommes donc prêts à travailler pour cela et cela a été 10 ans incroyables.

Sa camarade de groupe Leigh-Anne Pinnock a ajouté: «Les gens ne voient pas à quel point c’est difficile, ce qui se passe dans les coulisses».

«Les gens ne comprennent pas la pression. Les gens voient parfois des popstars et pensent: «Oh, c’est glamour et paillettes», mais c’est vraiment difficile. »

Une déclaration du publiciste du groupe a déclaré: “Jesy a prolongé son congé de Little Mix pour des raisons médicales privées. Nous ne publierons aucun autre commentaire actuellement et demanderons aux médias de respecter sa vie privée pour le moment.”

Lors de l’apparition du groupe dans le programme, Thirlwall a également discuté du démarrage d’une nouvelle relation pendant le verrouillage.

«Nous nous sommes rencontrés sur Zoom. Je me suis glissé dans les DM. Ensuite, nous avons eu des rendez-vous avec Zoom », dit-elle.

Thirlwall a ajouté: «C’est bien de le faire de cette façon, nous avons appris à nous connaître.

«Et je me suis dit que si cela se passe mal, je dirai que le WiFi est parti.»

Il intervient peu de temps après la sortie de Confetti, le sixième album studio de Little Mix et le premier depuis le départ du label Syco de Simon Cowell.

Little Mix s’est formé sur The X Factor en 2011 et est devenu l’un des groupes de filles les plus vendus du pays.

Ils ont quitté Syco Music pour RCA en novembre 2018.

Cowell a ensuite lancé une autre version de The X Factor, appelée The Band, pour rivaliser avec le groupe de filles The Search.

Nelson a parlé ouvertement de son combat contre l’anxiété et a déjà révélé dans un documentaire de la BBC appelé Odd One Out que les abus sur les réseaux sociaux étaient tellement mauvais qu’elle a tenté de se suicider.

Le programme lui a valu le prix du meilleur divertissement factuel aux National Television Awards 2020.

Le Jonathan Ross Show sera diffusé samedi à 21h50 sur ITV.