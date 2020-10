Live Barak: The Experiment, Lizbeth Rodriguez et Celia Lora se joignent | Instagram

Les influenceurs Lizbeth Rodriguez Oui Célia lora Ils arrivent aujourd’hui avec l’émission de télé-réalité paranormale “Barak: The Experiment” et nous vous disons comment le voir et où le voir VivreC’est quelque chose de complètement différent qui réunit six influenceurs.

Celia Lora, Lizbeth Rodríguez, La Divaza, Dama G, Víctor González et Lonrot seront ensemble dans la première émission de télé-réalité de t3rror “Barak: l’expérience», Qui promet de nous montrer son côté le plus vulnérable et aussi de tester son courage.

Ces six influenceurs exécuteront des jeux d’invocation, des sessions spirituelles et toutes sortes de jeux et rites paranormaux basés sur différents mythes et légendes qui ont émergé chaque année dans diverses parties du monde.

Cette nouvelle réalité arrive à l’occasion du mois de t3rrir et durera 10 jours au total, une période qui sera diffusée entièrement en direct en streaming en direct 24 heures du jour.

Lors d’une conférence de presse, Celia Lora, Lizbeth Rodríguez, La Divaza et Victor González ont exprimé leur émotion et bien sûr les nerfs qu’ils ressentent en participant à ce projet.

C’est une très bonne idée unique qui ne peut être trouvée ailleurs », a commenté Celia Lora lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait motivée à faire partie de cette expérience.

De plus, les participants ont également assuré qu’ils seront actifs sur tous leurs réseaux sociaux en temps réel lors de la diffusion de la réalité sur la page de Facebook.

De son côté, Víctor González a promis qu’il sera très conscient que les événements qui peuvent survenir pendant le programme ne sont pas créés par la production, puisqu’il considère que l’objectif est de découvrir si le paranormal existe vraiment.

Alors que La Divaza a révélé qu’il avait peur de ce qui pourrait arriver à cette époque, puisque la production a gardé secret ce qu’ils ont préparé pour l’émission.

Il est à noter que “Barak: The Experiment” sera dirigé par Isis Serrath, qui accompagnera les six participants et tiendra les téléspectateurs informés de tous les détails paranormaux qui pourraient se produire dans la cabine où les influenceurs vivront pendant 10 jours.

Nul doute que ce nouveau format attirera l’attention de millions de personnes, car les personnalités qui y participeront sont reconnues Les influenceurs du Mexique et d’Amérique latine et chacun a sa personnalité différente qui fera sûrement de cette émission de télé-réalité un succès et les utilisateurs voudront en faire plus.

Vous ne voudrez sûrement pas manquer les 24 heures en direct pendant 10 jours accompagnés de ces grands dans la vie, cependant, ces billets coûteront environ 149 pesos mexicains et ceux-ci peuvent être achetés via le compte mentionné sur l’Instagram officiel de “Barak l’expérience“.

Le tonnerre brise le silence de leur fabrication, ils commencent à être à Salinas et Barak la fin de mélanger les cartes », a écrit Celia dans une de ses publications.

Avec cette description, la belle Célia lora, qui pendant la quarantaine est restée une tendance jour après jour déjà sur les réseaux sociaux, a impressionné ses followers qui à ce moment-là n’étaient toujours pas totalement sûrs de ce qui allait se passer car c’est quelque chose de complètement différent de ce que nous voyons habituellement d’elle .

C’est comme les autres influenceurs, car ce ne sont pas des gens qui parlent généralement de choses paranormales dans leurs vidéos donc ce sera quelque chose de vraiment impressionnant et que vous ne voulez sûrement pas me manquer, encore moins en ce mois de Halloween, un mois vraiment attendu par des millions de personnes tout au long de l’année.

