Daniel Bisogno, qui collabore depuis de nombreuses années à la diffusion de Fenêtrage il est la cible de nouvelles rumeurs d’un journaliste et chauffeur qui se dit en «lune de miel».

L’un des membres les plus appréciés du programme “Ventaneando”, Daniel bisogno, Cela a provoqué une grande polémique ces derniers jours après avoir été absents de l’émission du soir, à travers les réseaux, les adeptes de l’émission ont revendiqué le Pourquoi n’était pas dans l’émission?

L’une des raisons possibles serait récemment révélée par le journaliste de divertissement Alex Kaffie, qui à travers sa chronique a partagé les raisons pour lesquelles le présentateur a été absent des caméras, qui a été vu depuis lundi dernier.

Comme Kaffie l’a décrit, Daniel Bisogno partait en voyage avec sa famille, c’est-à-dire son ex-femme Cristina Riva Palacio et sa fille de quatre ans Micaela, donc tout indique une réconciliation après le divorce du couple il y a quelques années. au milieu d’une grande polémique.

C’est à travers sa chronique “Sin Lisonja” que le journaliste a révélé la nouvelle nouvelle qui en laissera plus d’un surpris, ceci, après en juin 2019 Daniel Bisogno et Cristina Riva Palacio Ils ont annoncé leur séparation au milieu d’un grand scandale impliquant également Raquel Bigorra.

La courageuse journaliste a souligné que l’une des plus heureuses en ce moment serait la fille du chauffeur de revoir ses parents ensemble.

“Je découvre que Daniel Bisogno et son ex-femme Cristina Riva Palacio voyagent. L’hôte populaire de ‘Ventaneando’ et la mère de sa fille sont en vacances sur la Riviera Maya. Son divorce et son divorce ont été controversés, couverture du Magazine du mardi et nouvelles à huit colonnes, mais après avoir tourné la page et surtout pour le bien-être de la fille qu’ils ont procréée (Micaela), ils ont décidé de faire la promenade ensemble. D’ailleurs, la fille est la plus heureuse de voir son père et sa mère unis encore une fois », écrit-il.

Jusqu’à présent, Bisogno n’a pas semblé clarifier ou confirmer ces rumeurs, mais une photographie récente vérifierait ce qui a été révélé par l’as du divertissement lui-même.

La star de “El CuarenTenorio Cómico” a partagé la photo où il ne semble très heureux avec sa fille que sur l’une des plages du Mexique.

Il est à noter que la fameuse «poupée» comme l’appellent ses collègues dans la diffusion de spectacles, est toujours restée proche de sa petite fille et a été constamment capturée dans les forums de production accompagnant son père au travail.

Il semblerait que le couple se serait séparé en bons termes selon des détails révélés par l’une des parties, le chauffeur aurait pris en charge les frais d’un agent de sécurité pour son ex-partenaire en plus d’une pension de 42 mille pesos par mois qui comprenait: Nounou, école , des vacances entre autres, tout pour que la fille ne manque de rien, selon le magazine TvyNovelas.

Le divorce de Bisogno avec la mère de sa fille n’a pas été sans rumeurs, car dans certaines publications, ils ont rapporté qu’il y avait des agressions physiques et verbales présumées de la part du conducteur dans la relation.

Sa réputation a également été mise à l’essai à la télé, c’est TvNotas qui a publié quelques images dans un “g @ y club” où il a été capturé “très affectueux” avec un autre homme, de la même manière, le magazine a souligné que Cristina elle-même aurait exposé les préférences de Bisogno en public. Quelque chose qu’il a catégoriquement nié.