La tête de Roberto Firmino à la 90e minute a déclenché des scènes sauvages à Anfield alors que Liverpool, champion en titre, revenait en tête du classement de la Premier League avec une victoire 2-1 sur les anciens titulaires de Tottenham.

Dans une victoire qui rappelle tant d’autres qui les ont menés à leur premier titre en 30 ans la saison dernière, l’acharnement des hôtes a été récompensé lorsque l’international brésilien a propulsé une tête du coin d’Andy Robertson avec les secondes écoulées.

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, avait l’air écœuré, ayant supposé que son équipe en avait fait assez pour gagner le point qui les aurait maintenus au sommet.

Liverpool avait confortablement devancé ses adversaires au cours des 90 minutes, au cours desquelles ils détenaient 76% de possession, mais a vu le but de Mohamed Salah annulé par Son Heung-Min en première mi-temps.

Il semblait qu’ils seraient frustrés par un plan de match de Mourinho que tout le monde avait prédit et dont les Portugais semblaient assez satisfaits pour remplacer le milieu de terrain Steven Bergwijn, qui a frappé le poteau en seconde période et semblait être une menace sur la contre-attaque, avec gauche- retour Sergio Reguilon à 15 minutes de la fin.

Mais les hommes de Jurgen Klopp ont déjà vu ce genre de chose auparavant et encouragés par la passivité de leurs adversaires, ils ont continué à avancer et cela a finalement apporté sa récompense.

À quel point la victoire signifiait était évidente lorsque Klopp, après avoir eu des mots avec Mourinho, a couru sur le terrain au coup de sifflet final et a soulevé Sadio Mane de ses pieds avant d’embrasser chacun de ses joueurs avant de produire sa triple pompe à poing pour les supporters sur le Kop.

C’est une fin pour ce soir, mais nous aurons plus de nouvelles, de réactions et d’analyses pour le match de ce soir brillant et tôt demain matin. Au revoir.

1608162373

Klopp: Liverpool méritait la victoire

«Nous avons déjà traversé une période difficile et jouer un match comme celui-ci était absolument exceptionnel. Meilleur match. Méritait trois points.

“Nous n’avons pas eu trop de fois dans la saison où nous avons eu des moments tardifs. Je n’ai aucun problème à recommencer en marquant tard si nécessaire.

“J’ai vraiment senti que nous méritions les trois points. Bien sûr, Tottenham avait des chances, ils ont marqué un but avec une décision de hors-jeu incroyablement serrée.

«Ils avaient d’autres chances et nous ne pouvons pas défendre Harry Kane pendant 90 minutes, mais à ces moments-là, nous étions complètement en charge du match.

“Je ne pense pas que nous luttions pour la confiance. Nous sommes une bonne équipe de football et nous sommes dans une situation difficile (avec des blessures).

“Nous n’avons pas à en faire une histoire, pour nous tous, c’est difficile, mais lancer une performance comme celle-ci est assez spécial, donc cela nous donne confiance.”

1608162232

Mourinho: “ Nous l’avions là pour le tuer mais nous l’avons manqué ”

«Je pense que même un match nul ne nous aurait pas laissé le meilleur goût parce que nous les avions là pour gagner.

“Il ne s’agissait pas seulement des grosses chances, c’était les moments des grandes chances et le moment était où ils étaient en difficulté dans leur pire moment et nous l’avions là pour le tuer, mais nous l’avons manqué.

«Nous avons été confrontés au gardien deux ou trois fois et nous devons juste le tuer.

“Bergwijn était face à face avec le gardien deux fois, Harry était là avec la tête, nous l’avions, nous savions comment leur faire du mal et nous devrions faire beaucoup plus que ce que nous avons fait.

“Normalement, dans les matches à ce niveau, vous payez et je pensais que nous paierions juste en prenant un point, mais à la fin, nous n’avons même pas pris de point, donc c’est très décevant.

“Parfois, vous ne pouvez pas jouer mieux que vous ne l’avez fait à cause de l’adversaire et j’ai pensé que dans un match aussi difficile contre une si bonne équipe, les garçons étaient très bons et nous avons été punis.”

1608158485

Klopp mystifié par Mourinho

“Alors mon anglais est pire que ce que je pensais. Je pensais qu’il m’avait dit que la meilleure équipe avait perdu et rien sur mon comportement sur la ligne de touche, donc je n’ai aucune idée de ce que c’est.”

1608156499

Mourinho suggère à Klopp de bénéficier d’un traitement préférentiel

“Je lui ai dit que la meilleure équipe avait perdu et il n’était pas d’accord, mais c’est son opinion – si je me comporte comme lui sur la ligne de touche, je ne reste pas là. C’est animé? Pour une raison quelconque, je suis différent …”

1608156423

Mourinho: “ La meilleure équipe perdue ”

Jose Mourinho et Jurgen Klopp ont eu une brève discussion animée à plein temps – et l’entraîneur des Spurs a révélé qu’il avait dit au patron de Liverpool: “La meilleure équipe a perdu.”

Gracieux dans la défaite, comme toujours…

1608155579

À plein temps! Liverpool 2-1 Tottenham

1608155364

91 minutes: En trois minutes de temps supplémentaire – Reguilon obtient un centre de la gauche, mais il est juste bloqué. Maintenant les Spurs ont un corner…

1608155266

OBJECTIF! Liverpool 2-1 Tottenham | Roberto Firmino, 89 minutes

Cela pourrait être le gagnant! C’est une tête merveilleuse de Firmino, qui obtient la course sur Alderweireld et Kane et met une tête dans le coin supérieur droit!