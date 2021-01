Le penalty d’Ashley Barnes à la 83e minute a suffi à infliger une première défaite en championnat à domicile aux champions de Premier League depuis avril 2017, après une série de 68 matches invaincus.

Les champions en titre ont de nouveau été obligés de payer pour leur manque d’avancée – après avoir laissé Mohamed Salah et Roberto Firmino sur le banc pendant une heure – et cela fait maintenant sept heures et 18 minutes qu’ils ont trouvé le dernier net en Premier League.

Interrogé sur sa réaction par BBC Sport, Klopp a déclaré: «Tout, tous les mots anglais, massifs, massifs coup de poing dans le visage ou autre, c’est ma responsabilité, c’est l’explication facile.

“Nous avions beaucoup le ballon, nous en avons créé et n’avons pas terminé les situations. Cela garde le match ouvert et ensuite ils obtiennent le penalty – Alisson m’a dit qu’il ne l’avait pas touché, mais je ne l’ai pas revu.

«Ce sont de mauvaises décisions pour le moment, trois centres dans la surface, nous avons essayé de trouver un joueur, non, c’est mon travail de m’assurer que les garçons sont dans la bonne position, qu’ils se sentent bien.

“C’est difficile, pas facile à expliquer, ces garçons ne sont pas le genre de personne après un 7-0 à penser que nous irons comme ça, ils ont travaillé dur ce soir et cela ne s’est pas produit, si quelque chose ne fonctionne pas il faut essayer plus fort, plus souvent, plus longtemps. Ce n’était pas facile de perdre ce match et nous l’avons fait. ”

Le résultat continue la chute de Liverpool, maintenant sans victoire et cinq et sans but en quatre, et le prochain passage est un voyage à Tottenham, le champion de Jose Mourinho.

Pour Liverpool, maintenant, il ne sera plus question du titre.

Klopp a poursuivi: “Il ne s’agit pas de blâmer, nous devons régler le problème et nous le ferons. Dans le football, vous n’avez pas beaucoup de temps. Nous avons beaucoup essayé, à certains moments les bonnes choses et d’autres pas. C’est le problème. Il faut abattre le mur en essayant, dans la bonne humeur, on a eu des chances.

“Nous ne pouvons pas imaginer la course au titre pour le moment.”