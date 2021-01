Les champions de Premier League se retrouvent dans leur pire parcours dans la lumière du soleil depuis plus de 15 ans en accueillant l’équipe de Sean Dyche à Anfield.

Trois matchs sans but – deux nuls et une défaite – ont vu les Reds chuter de la première place au quatrième mètre derrière leurs plus grands rivaux au titre, Manchester City et Manchester United.

Depuis qu’il a marqué sept buts devant Crystal Palace, c’est quatre matchs sans victoire et ne sera accordé aucun répit par Burnley qui a généralement une défense têtue. Klopp a été optimiste lors de sa conférence de presse d’avant-match, déclarant aux journalistes: “Il (l’examen) ne fait que commencer de plus en plus tôt mais tout va bien. Nous y sommes, croyez-moi.”

Burnley a perdu trois de ses cinq derniers matchs, dont les deux précédents sur le rebond, mais a été la seule équipe à prendre des points à Liverpool à domicile la saison dernière. Dyche a déclaré: “Je ne pense pas trop qu’ils ne sont peut-être pas aussi fluides … Nous devons encore être au top de nous-mêmes et au sommet de notre performance.”

Prédiction de score: Liverpool va gagner 1-0

À tout autre moment de la saison, vous envisagerez probablement une grosse victoire à domicile.

Cependant, Liverpool manque de confiance et vous soupçonnez que Klopp prendrait trois points quelle que soit la façon dont ils sont venus ici.

Il ne fait aucun doute que Liverpool pourrait écraser Burnley, mais une victoire serrée à domicile semble la plus probable pour le moment.

Comment regarder

Chaîne de télévision: le match sera diffusé sur le Main Event de Sky Sports et sur la Sky Sports Premier League.

Diffusion en direct: les fans peuvent regarder le match en ligne via l’application SkyGo.

Actualités de l’équipe

Jurgen Klopp espère avoir le défenseur central Joel Matip disponible après une absence de quatre matches, mais Diogo Jota est toujours absent avec une blessure au genou.

Virgil van Dijk (genou), Joe Gomez (genou), Naby Keota (coup) et Konstantinos Tsimikas (genou) restent à l’écart.

Quant à Burnley, Charlie Taylor est disponible après un problème de cuisse.

Liverpool a prédit XI (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Salut et bienvenue dans la couverture en direct du Evening Standard sur le choc de la Premier League entre Liverpool et Burnley.

Le coup d’envoi à Anfield est à 20h. Restez avec nous pour toute l’accumulation, l’action et la réaction.

