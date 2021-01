Les champions de Premier League se retrouvent dans leur pire parcours dans la lumière du soleil depuis plus de 15 ans en accueillant l’équipe de Sean Dyche à Anfield.

Trois matchs sans but – deux nuls et une défaite – ont vu les Reds chuter de la première place au quatrième mètre derrière leurs plus grands rivaux au titre, Manchester City et Manchester United.

Depuis qu’il a marqué sept buts devant Crystal Palace, c’est quatre matchs sans victoire et ne sera accordé aucun répit par Burnley qui a généralement une défense têtue. Klopp a été optimiste lors de sa conférence de presse d’avant-match, déclarant aux journalistes: “Il (l’examen) ne fait que commencer de plus en plus tôt mais tout va bien. Nous y sommes, croyez-moi.”

Burnley a perdu trois de ses cinq derniers matchs, dont les deux précédents sur le rebond, mais a été la seule équipe à prendre des points à Liverpool à domicile la saison dernière. Dyche a déclaré: “Je ne pense pas trop qu’ils ne sont peut-être pas aussi fluides … Nous devons encore être au top de nous-mêmes et au sommet de notre performance.”

Quant aux visiteurs, ils apportent deux changements à l’équipe qui a perdu à West Ham alors que Dwight McNeil et Charlie Taylor remplacent Erik Pieters et Johan Berg Gudmundsson.

Une des nouvelles de ce que les fans de Liverpool seront universellement heureux de voir est Joel Matip de retour sur le côté. Il est leur seul défenseur central senior disponible pour le moment et s’ils veulent monter une solide défense de titre dans la seconde moitié de la saison, vous sentez que sa présence sera vitale.

Wijnaldum porte le brassard

Salah, Firmino sur le banc

Que ce soit à cause de la congestion du match ou à cause de la terrible forme de son équipe devant le but, Jurgen Klopp a abandonné deux de ses célèbres trois avant ce soir alors que Roberto Firmino et Mo Salah se retrouvent sur le banc.

Dans vient Divock Origi pour mener la ligne, avec Xherdan Shaqiri complétant les trois premiers.

Actualités de l’équipe Burnley

Burnley XI: Pape, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, McNeil, Brownhill, Westwood, Brady, Wood, Barnes.

Sous-marins: Pieters, Gudmundsson, Bardsley, Stephens, Vydra, Rodriguez, Cork, Peacock-Farrell, Long

Actualités de l’équipe de Liverpool

Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson, Thiago, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Mane, Origi

Sous-marins: Kelleher, Williams, Tsimikas, Phillips, Jones, Milner, Salah, Firmino, Minamino

Tout comme son manager, l’homme chargé de garder Liverpool silencieux ce soir, le gardien de Burnley Nick Pope, ne lit pas grand-chose de leurs récents combats devant le but.

“Je ne pense pas que nous risquions de penser cela ou de prendre Liverpool à la légère.

«Ils ont marqué un sur quatre et vous pensez qu’il y aura des buts au coin de la rue. Je ne pense pas que nous regarderons dans quatre matchs et ils n’ont marqué qu’un de plus. Je pense que nous devons nous méfier de cela.

Les visiteurs sont arrivés …

Dyche souligne la menace de Liverpool

Burnley affronte une équipe de Liverpool qui n’a pas trouvé le fond des filets lors de ses trois derniers matchs de haut niveau – bien que les Clarets soient les buteurs les plus bas de la division cette saison avec neuf buts en 17 matches.

Sean Dyche, cependant, rejette les pensées selon lesquelles Liverpool est moins une menace.

Il a déclaré: «Je ne pense pas trop qu’ils ne sont peut-être pas aussi fluides parce que même s’ils ne le sont pas, ils sont toujours là-haut, livrant, gagnant et obtenant des points.

“Nous devons toujours être au top de nous-mêmes et au-dessus de nos performances.”