iverpool cherchera à jongler avec succès avec une liste de blessures d’horreur lorsque Leicester viendra en ville ce soir.

La majeure partie de la défense de Jurgen Klopp est mise sur la touche, avec la doublure Rhys Williams, avant d’affronter l’un des meilleurs attaquants de la ligue à Jamie Vardy.

Brendan Rodgers saura que son équipe est capable de s’en remettre à ses anciens employeurs et de faire une déclaration de titre dans le processus.

Liverpool vs Leicester est prévu pour un coup d’envoi à 19h15 GMT aujourd’hui (dimanche 22 novembre 2020).

Le match se déroulera à huis clos à Anfield.

Chaîne de télévision: le match de ce soir sera retransmis sur le Main Event et la Premier League de Sky Sports, avec une couverture à partir de 19h.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via Sky Go et l’application.

Les problèmes de blessures de Liverpool continuent de s’aggraver. Le duo anglais Joe Gomez (genou) et Jordan Henderson (cuisse) ont été blessés en mission internationale et sont tous deux exclus, le premier étant le plus probable pour la saison.

Trent Alexander-Arnold (mollet) est également absent tandis que les autres défenseurs Rhys Williams et Neco Williams ont également des doutes, mais le milieu de terrain Fabinho est de retour à l’entraînement et pourrait revenir après une blessure aux ischio-jambiers.

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, accueille de nouveau Timothy Castagne à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers qui a écarté l’arrière latéral belge pour les quatre derniers matchs du club.

Wesley Fofana a ignoré un petit problème de genou qu’il a subi pendant la trêve internationale.

Caglar Soyuncu et Wilfred Ndidi restent à l’écart avec des blessures à l’aine et bien que Ricardo Pereira soit de retour à l’entraînement après un problème au genou, il manque également le déplacement à Anfield.

L’équipe provisoire de Liverpool: Alisson, Fabinho, Matip, Phillips, Robertson, Wijnaldum, Milner, Keita, Jota, Firmino, Mane, Adrian, N Williams, R Williams, Tsimikas, Jones, Shakiri, Origi, Minamino.

L’équipe provisoire de Leicester: Schmeichel, Ward, Jakupovic, Justin, Fuchs, Castagne, Morgan, Evans, Thomas, Fofana, Choudhury, Tielemans, Mendy, Praet, Albrighton, Gray, Maddison, Barnes, Under, Perez, Vardy, Iheanacho, Slimani.

Prédiction: Liverpool 1-1 Leicester City

Vous l’avez peut-être entendu, mais Liverpool souffre d’une crise de blessures toute-puissante. Leur défense patchwork va probablement amener Vardy à se lécher les lèvres, mais il y a toujours la puissance de feu des champions à l’avant.

Je m’attends à un jeu méfiant, se terminant tout carré.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Liverpool gagne: 50Leicester gagne: 39Tirages: 25Dernière rencontre: Leicester 0-4 Liverpool, 26 décembre 2019

Cotes et pronostics des paris (sujets à changement)

Liverpool victoire: 20/21 Tirage: 16/5 Victoire leicester: 3/1

