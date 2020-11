La majeure partie de la défense de Jurgen Klopp est mise à l’écart, avec la doublure Rhys Williams, avant d’affronter l’un des meilleurs attaquants de la ligue à Jamie Vardy.

Brendan Rodgers saura que son équipe est capable de s’en remettre à ses anciens employeurs et de faire une déclaration de titre dans le processus.

Liverpool vs Leicester est prévu pour un coup d’envoi à 19h15 GMT le dimanche 22 novembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos à Anfield.

En images | Leicester City vs Liverpool | 26/12/2019

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur Sky Sports Main Event et Premier League, avec une couverture à partir de 19h.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via Sky Go et l’application.

Mohamed Salah manquera en raison de la contraction du coronavirus, lors du dernier coup porté à Liverpool.

Il manque à Jurgen Klopp Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Thiago et Alex Oxlade-Chamberlain. Il y a aussi de forts doutes sur Fabinho, Jordan Henderson et le jeune Rhys Williams

Leicester a ses propres problèmes avec Caglar Soyuncu toujours à l’écart, et Ricardo Pereira et Wilfred Ndidi douteux.

L’arrière gauche Timothy Castagne pourrait revenir.

Bande-annonce publiée pour le documentaire de Liverpool, The End Of The Storm

Prédiction: Liverpool 1-1 Leicester City

Vous l’avez peut-être entendu, mais Liverpool souffre d’une crise de blessures toute-puissante. Leur défense patchwork va probablement amener Jamie Vardy à se lécher les lèvres, mais il y a toujours la puissance de feu des champions à l’avant. Je m’attends à un jeu méfiant, se terminant tout carré.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Liverpool gagne: 50Leicester gagne: 39Tirages: 25Dernière rencontre: Leicester 0-4 Liverpool, 26 décembre 2019

Cotes et pronostics des paris (sujets à changement)

Liverpool gagne: 20/23 Tirage: 29/10 Victoire Leicester: 13/5

