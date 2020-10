W

Est Ham cherchera à prolonger sa formidable invaincu en Premier League à cinq matches alors qu’ils affronteront une autre mission difficile à Anfield ce soir.

Les Hammers ont été dans une forme magnifique ces dernières semaines, sortant d’une horrible série de quatre matches contre Leicester, Wolves, Tottenham et Manchester City avec deux victoires et deux nuls.

Liverpool a montré des signes de mise en marche après un début de saison incertain, remportant ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-0 sur Midtjylland en Ligue des champions en milieu de semaine.

Liverpool vs West Ham est prévu pour un coup d’envoi à 17h30 GMT le dimanche 31 octobre 2020.

Le match se déroulera à huis clos à Anfield sans fans qui devraient être présents en raison des directives gouvernementales concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: Liverpool vs West Ham sera diffusée en direct sur le Main Event de Sky Sports, et est disponible via Now TV.

Diffusion en direct: les abonnés Sky Sports peuvent diffuser le match en ligne via SkyGo et l’application SkyGo.

La crise des blessures de l’arrière central de Liverpool s’est aggravée en milieu de semaine lorsque Fabinho a boité de son match de Ligue des champions, ce qui signifie que le jeune Rhys Williams pourrait s’associer à Joe Gomez.

West Ham sera sans Michail Antonio après que l’attaquant se soit blessé aux ischio-jambiers lors du match nul 1-1 de samedi dernier contre Man City.

Prédiction: Liverpool 3-1 West Ham

L’absence d’Antonio est un coup dur pour les Hammers, en particulier compte tenu de l’affaiblissement de la ligne de fond de Liverpool.

Jurgen Klopp a eu le luxe de reposer ses trois premiers dès le début en milieu de semaine et les Reds devraient avoir la puissance de feu pour mettre fin à la course invaincue de West Ham.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Les Hammers n’ont pas battu Liverpool depuis début 2016, les Reds ayant remporté six des sept dernières rencontres, dont une victoire 3-2 lors de ce match la saison dernière.

Cotes et pronostics des paris (sujets à changement)

Liverpool vainqueur: 2 / 5West Ham vainqueur: 15 / 2Tirage: 9/2

