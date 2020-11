Henderson a raté les deux derniers matchs des Reds après s’être blessé au muscle alors qu’il était en service international avec l’Angleterre plus tôt ce mois-ci.

“Hendo s’est entraîné hier, a fait une partie de l’entraînement en équipe, puis a eu sa séance individuelle, nous devons donc voir ce que nous en faisons”, a déclaré Jurgen Klopp vendredi.

L’Allemand est sur le point de prendre des décisions tardives sur plusieurs de ses hommes clés, après avoir exprimé sa frustration face au manque de temps de récupération entre la défaite de mercredi soir en Ligue des champions contre Atalanta et ce match.

«Pour tous les autres joueurs qui ont joué maintenant [against Atalanta], ils sont toujours en convalescence, alors c’est comme ça quand vous n’avez que ces quelques jours entre les deux “, a déclaré Klopp.” Nous devons prendre des décisions tardives, donc si vous me demandez maintenant quelle sera la programmation et j’étais d’humeur à te dire, je ne pourrais pas!

Klopp: Les fans dans les stades sont un petit pas dans la bonne direction

“JE [will] prendre cette décision le plus tard possible car je dois attendre que le service médical me dise à qui ressemble [they’re] prêt.”

Mo Salah devrait commencer après avoir fait son retour d’une absence infligée par un coronavirus contre Atalanta, tandis que Diogo Jota, Andy Robertson et Roberto Firmino ont tous commencé sur le banc en milieu de semaine et se sont donc reposés.

Les principaux problèmes de Klopp restent en défense, où Joe Gomez, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold sont toujours blessés.

Dans une interview exclusive avec Standard Sport, Alexander-Arnold a frappé cette semaine le calendrier chargé qui a vu une augmentation significative du taux de blessures dans l’élite, affirmant que la liste des matchs «défie le bon sens».

Liverpool a prédit XI: (4-2-3-1) Alisson; Milner, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson; Salah, Jota, Mane; Firmino

