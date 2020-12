L’international espagnol Thiago n’a disputé qu’un match et demi avant qu’une blessure au genou subie contre son rival du Merseyside Everton en octobre ne le maintienne à l’écart.

Il a été conçu pour un retour début janvier et Klopp a déclaré qu’il restait sur la bonne voie pour cela.

“Nous avons déjà fait des blagues ici sur le fait que nous devrions signer Thiago pour janvier”, a déclaré le patron des Reds. “Il se rapproche de plus en plus et va dans le bon sens mais nous ne le précipiterons pas, nous ne pouvons pas le précipiter et il ne le fera pas car il n’est pas autorisé à le précipiter.”

Il a ajouté: “J’espère que ce n’est pas seulement le cas (pour lui), avec (James) Milner ce sera similaire, avec Shaq (Xherdan Shaqiri) ce sera similaire.”

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Diogo Jota, Kostas Tsimikas, Shaqiri et Milner restent à l’écart, bien que Naby Keita soit à nouveau prêt pour quelques minutes après avoir échoué contre Tottenham.

Curtis Jones espère conserver sa place après une belle sortie mercredi.

Liverpool XI prédit (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

