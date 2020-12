Livia Brito accuse le photographe: “Cela a détruit ma carrière” | Instagram

“Je ne veux pas détruire sa carrière”, a révélé le photographe dans certaines interviews, Ernest Zepeda, victime des attentats de l’actrice Livia Brito et de sa compagne sur les plages de Cancun il y a cinq mois, ne demande qu’à rendre les outils de travail confisqués lors de l’altercation.

Cinq mois se sont écoulés depuis la confrontation entre l’artiste d’origine cubaine Livia brito dans Quintana Roo contre les paparazzi Ernesto Zepeda, à qui le protagoniste de “La Piloto” a lancé des accusations sur les conséquences que cela a eu sur sa carrière.

Certaines photographies prises de Livia Brito par le collaborateur ont tellement dérangé l’histrionique qu’elle et son partenaire l’ont sérieusement attaqué.

Les images ont fait le tour d’Internet lorsque des témoins de l’endroit ont capturé le moment où Brito et son compagnon se sont jetés sur le photographe qui lui a brisé l’appareil photo sur la tête, lui causant des blessures pour lesquelles il a dû être soigné.

Ernesto Zepeda a raconté par divers moyens ce qui s’est passé en suppliant également le Cubain de rendre les effets personnels qu’il portait dans un sac à dos que, selon lui, «l’actrice lui a arraché».

Livia Brito a-t-elle refusé de payer une compensation?

Après cinq mois, Ernesto Zepeda espère toujours que la procédure du procès qu’il a intenté se poursuivra et qu’il pourra récupérer ses outils de travail, la caméra dont il a besoin pour mener à bien son travail. De la même manière, on sait que ce processus juridique se poursuit mais a été retardé par les effets de la pandémie de la Coronavirus.

Les événements sont survenus après que Zepeda ait capturé des images sur les plages de Cancun où l’interprète de telenovela était avec Mariano Martínez, qu’ils ont identifié comme son partenaire.

Après ces événements, les parties ne se sont pas entendues, les paparazzi ont expliqué que l’équipe juridique de l’actrice l’avait recherché pour tenter de parvenir à un accord, cependant, la réunion ne s’est pas déroulée comme prévu puisque à la fin Livia l’a accusé de nuire à son image et à l’effondrement de sa carrière.

Selon le témoignage décrit par Ernesto Zepeda, cela s’est produit lors de la réunion:

Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer, leurs avocats m’ont demandé si nous nous rencontrions pour parler, pour voir si nous pouvions parvenir à un accord, ce que j’ai accepté même si mon avocat ne le voulait pas », a déclaré Ernesto.

«Nous nous sommes vus et ils m’ont tous deux présenté des excuses, mais pas deux minutes ne se sont écoulées quand elle m’a dit que cela détruisait sa carrière à cause de toute cette situation. L’avocat voulait partir sur une tangente, que chacun est parti, comme dans un accident flacon, «avec son coup et c’est tout», mais ils ont commis un crime, qui est un vol avec violence et à Quintana Roo ils sont emprisonnés de dix à dix-huit ans », a mentionné le photographe dans une interview.

Ernesto Zepeda réitère qu’il ne renoncera pas à sa plainte, comme il le souligne, il ne veut pas que l’actrice aille en prison, il veut seulement récupérer son matériel de travail, a-t-il dit.

Il faut se rappeler que Livia s’est éloignée des caméras après ce qui s’est passé puisque les productions où elle était envisagée ont annoncé qu’elles ne travailleraient pas avec l’actrice.

Ceci après que le producteur Juan Osorio lui-même a annoncé que son nouveau roman se passerait de la collaboration de Livia, de la même manière, la production “Doctors: Line of Life” à laquelle il a participé a également annoncé le nom de l’actrice qui remplacerait Brito dans le casting.

C’est à travers une interview avec le médium “Sale el Sol” où Zepeda détaille ce qui s’est passé lors de ses retrouvailles avec l’histrionique.