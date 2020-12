Livia Brito montre sa silhouette élancée dans une tenue de sport | Instagram

La belle actrice cubaine Livia brito Grâce à ses réseaux sociaux pleins de soupirs à ses millions de followers alors qu’il pose tout le corps dans une nouvelle publication où il vante sa silhouette stylisée dans une tenue de sport.

Et c’est que malgré toujours au milieu du scandale, il n’oublie pas de ravir ses milliers de followers avec sa grande beauté, puisque comme d’habitude il a laissé plus d’un utilisateur du réseau social la bouche ouverte.

Livia Brito a ravi les yeux de ses admirateurs grâce à une photographie récente dans laquelle elle a montré une grande partie de ses courbes.

Il ne fait aucun doute que Livia Brito est un total icône de la beauté À l’heure actuelle, et c’est qu’elle en a certainement un très particulier, puisque ses traits sont assez fins, couplés à une belle couleur des yeux, qui peut être hypnotique et sans oublier son grand charisme et sa personnalité énergétique incroyable, pour lesquels elle est considérée actuellement l’un des plus beaux R de la série, en Amérique latine.

En plus de son visage parfait, Livia a une silhouette sculpturale, qui est probablement en grande partie responsable de sa génétique, cependant, la belle fille s’aide en maintenant un mode de vie sain, en faisant de l’exercice quotidiennement et en mangeant des repas équilibrés.

Il est clair qu’elle est pleinement consciente de la beauté impressionnante qu’elle possède et sait aussi parfaitement que ses millions de followers sur les réseaux sociaux ravissent l’élève avec ses photographies, c’est pour cette raison qu’elle prend son temps lors d’occasions particulières pour faire des séances photographiques particulières.

Cette fois, la photographie dont nous parlons est celle où vous pouvez voir sa silhouette complète portant un joli, mais ensemble de sport audacieux, qui se composait d’un short rose, d’un haut de la même couleur et d’un sweat-shirt blanc court.

J’ai adoré cette nouvelle tenue, #bonitanoche », a écrit Livia dans le post.

C’est hier qu’il a décidé de partager cette photo sur son compte Instagram officiel et la vérité est qu’elle a attiré beaucoup d’attention, puisqu’elle compte plus de 196 mille coeurs rouges, et sûrement deux fois plus de soupirs de ses fans qui continuent lui disant à quel point elle est belle, en plus de commentaires interminables.

Belle “,” Toujours belle “,” Tu es la meilleure “,” Brillant “,” Facherisima “,” Amooo “,” Je t’aime “,” Tu es mon idole “,” Tu es belle “,” Oui quel grand corps “,” Quoi jolie “,” Bonne nuit je t’adore “,” Tu es super belle je t’aime “, ont été certains des commentaires.

Il faut mentionner que la charmante cubaine est l’une des célébrités les plus reconnues de notre pays grâce au fait qu’elle essaie constamment de se rapprocher de ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux, puisque c’est pratiquement tous les jours qu’elle partage du nouveau contenu de son compte officiel sur Instagram. que ce soit vos nouveaux projets de travail, des moments entre amis, en famille, au travail, des séances d’étude, des routines d’exercices et vos activités quotidiennes.

Comme vous vous en souvenez, la belle Livia brito Elle s’est fait connaître depuis qu’elle a joué Fernanda Sandoval dans la telenovela mexicaine «Triunfo del amor». Après avoir terminé ses études d’actrice au CEA, elle a eu l’occasion de commencer son apparition dans des feuilletons à succès avec d’autres excellents acteurs.

Certaines de ses œuvres les plus reconnues sont celles de «Abismo de Pasión», «De que te quiero, te quiero», «Une fille italienne vient se marier», son rôle emblématique de Maribel Guardia dans la série biographique de Joan Sebastian, «La doble vie d’Estela Carillo »,« Le pilote »,« Descontrol »et son plus récent, dans la série médicale« Médecins, ligne de vie ».

Il ne fait aucun doute que la belle actrice cubaine a réussi à conquérir pleinement le cœur du public mexicain, qui, rien qu’en sachant qu’elle participera à une autre production de divertissement, s’attend à ce qu’elle soit libérée avec impatience, car ils adorent sans aucun doute la voir. interprète son travail impeccable d’actrice dans des feuilletons.

