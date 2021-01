Livia Brito devient folle dans un derriere topless et marqué dans la mer | Instagram

Pour Livia Brito les températures sont idéales pour montrer sa silhouette dans toute sa splendeur, à cette occasion, une fois qu’elle a fait de la mer un témoin de toute sa beauté, une image de la plage dans laquelle elle apparaît de profil, elle le montre en aux seins nus et avec un derriere qui a fait exploser son compte Instagram.

La célèbre star cubaine Livia brito, est devenue l’une des plus aimées de beaucoup de ses fans qui ne perdent pas de vue et gardent un œil sur chacune de ses publications. Comme toujours, elle réussit à rendre ses fans fous et enchantés par sa beauté.

Sans aucun doute, c’est devenu l’une des images préférées et le cadre parfait qui a fait voler la femme cubaine mille cœurs, sa présence au milieu de la Plage inspire ses fans et attire tous les regards.

Le discipliné Livia brito elle lui montre soulagée les fruits de tous ses efforts et c’est au milieu d’un après-midi ensoleillé que le natif d’Ávila, Cuba est prêt à être lavé par les vagues de la mer.

L’artiste de 34 ans accompagne toujours la plupart de ses cartes postales de quelques dédicaces et cette fois elle n’a pas fait exception, une réflexion importante révèle qu’elle porte en elle un esprit fort qui la pousse à atteindre ses objectifs.

Quand je regarde vers l’horizon, je me rends compte que je ne peux pas abandonner, qu’il y a un long chemin à parcourir. #animo #happy #beach #playa #mar #sea #amor #love

Au milieu de la séance, Livia est montrée sans le haut d’une tenue de plage, le dos exposé et les mains couvrant ses charmes, elle était enveloppée par les rayons du soleil, qui enveloppaient chaque zone de sa silhouette marquée.

Telle une vraie sirène, l’interprète de télévision s’est démarquée pour être l’une des plus belles femmes du Mexique après ses premières apparitions dans le monde du divertissement, cette photographie en est juste une belle preuve, suivez ce lien pour voir l’image .

Livia Brito, qui a forgé sa carrière à la télévision, après avoir obtenu son diplôme du CEA, a joué dans ses débuts dans la telenovela “Triunfo del amor, en 2010 et a collaboré à d’autres projets dont” Une fille italienne vient se marier “,” Abismo de pas! ón “,” Canaveral de pas! ones “, pour n’en nommer que quelques-uns.

De même, elle a joué dans des histoires célèbres avec lesquelles elle a traversé les frontières, “La Piloto” et “Médicos: Línea de Vida” sont d’autres exemples clairs avec lesquels elle a obtenu une reconnaissance significative dans divers pays hispanophones, en plus de diverses apparitions dans des programmes du petit écran.

Actuellement, Livia Brito Pestana, s’est principalement concentrée sur ses réseaux sociaux où elle a commencé à partager nombre des secrets qui la gardent aujourd’hui avec une image spectaculaire qui en fait le centre de tous les yeux.

Le personnage populaire de “Yolanda Cadena” qu’elle a joué dans la série-roman de “Las Estrellas”, dans lequel elle a volé en deux saisons, est devenu une influenceuse avec beaucoup de poids dans les réseaux sociaux où à chacune de ses apparitions, elle ajoute plus d’adeptes.

Livia, née le 21 juillet 1986, serait dès son plus jeune âge friand de sport, ce que peuvent voir aujourd’hui ceux qui la suivent sur les plateformes à travers les vidéos dans lesquelles elle partage différentes routines avec lesquelles elle parie un mode de vie plus sain.

Cependant, il ne néglige pas les routines importantes qui mettent en valeur la beauté du visage, et c’est pourquoi il a d’autres comptes où il révèle ses meilleurs conseils beauté à ses adeptes.

Il est à noter que jusqu’à aujourd’hui, on ne sait pas si, à un moment donné, Brito prendra de nouvelles participations qui la placeront devant les écrans, mais c’est sûrement quelque chose que beaucoup de ses fans attendent avec impatience.

