Actrice cubaine Livia brito Elle a ravi le regard de ses fans grâce à une photographie dans laquelle elle montrait une grande partie de ses courbes, le mieux n’était pas seulement de la voir mais aussi d’être accompagnée d’autres belles femmes qui portaient des vêtements similaires aux siens.

C’est le 27 septembre qu’il a décidé de partager cette image sur son compte Instagram officiel, il ne fait aucun doute que bien qu’il ne soit pas un La photographie Récemment, elle a attiré beaucoup d’attention car elle a plus de 170000 coeurs rouges, et sûrement deux fois plus de soupirs de ses fans qui continuent de lui dire à quel point elle est belle.

Il semble que les modèles qu’ils utilisent soient destinés à une campagne publicitaire, car Livia brito Elle est également un mannequin renommé, ce n’est pas du tout une surprise de la voir porter deux vêtements de dentelle extrêmement minuscules.

Derrière une grande femme, il y a toujours d’autres grandes femmes qui nous encouragent, qui nous font rire et profiter des grands moments », description de la photo.

Trois beautés accompagnant Livia Brito tout en utilisant du lin fin dans des tons pastel, couplées à un décor légèrement neutre dans un ton rose pâle donnent à l’image un aspect beaucoup plus romantique et séduisant, facilement l’instantané pourrait rapidement devenir une tendance, C’est peut-être comme ça qu’il a décidé de le partager, mais il se peut que ce ne soit pas le cas, car nous avons rencontré des publications de Livia qui dépassent 200000 personnes.

Les femmes ne vous gaspillent pas pour un homme qui vous fait marcher sur des épines, vous avez été créées pour marcher sur des pétales de rose, vous êtes celles qui ont été choisies pour apporter le grand amour de sa vie et la vôtre au monde “, dans le cadre d’un commentaire qu’ils ont fait sur la photo

Une combinaison parfaite entre quatre belles femmes ressemblant à toutes les déesses olympiennes tout en souriant joyeusement dans l’une des images les plus émouvantes qui Livia brito a partagé sur son compte Instagram.

Malgré le fait que la carrière de Livia Brito ne soit pas à cent pour cent aujourd’hui, son charisme et sa personnalité n’ont pas changé, ceci en raison d’un conflit qui est devenu une situation juridique, le tout pour avoir mal réagi contre un photographe dont Brito avait précédemment demandé de ne pas prendre de photos.

Il est inévitable qu’étant une personnalité publique, elle ne puisse pas contrôler tout le temps ce que les autres veulent lui faire sortir, une photo, une nouvelle histoire ou une polémique dans laquelle elle est impliquée, malheureusement cela s’est produit il y a quelques mois faisant perdre quelques contrats à la belle cubaine. important avec Televisa et peut-être a-t-il aussi perdu des abonnés dans ses réseaux sociaux, dont jusqu’à présent il compte cinq millions six cent mille abonnés sur Instagram, un montant assez décent.

Malgré les critiques constantes qu’elle a reçues au cours des derniers mois, son esprit et sa personnalité continuent de flotter, ravissant l’élève et faisant plaisir à ses fans avec chacune de ses publications, ce qu’elle fait consciencieusement en sachant que ses fans vont devenir fous quand ils la verront en costume. des maillots de bain deux pièces, des tenues moulantes ou simplement un peu de peau avec vos vêtements.

Livia brito se réfère à ses fans avec un mot d’affection, elle dit “aLIVIAnados” une combinaison parfaite entre son nom et un mot de motivation, grâce à l’exercice, c’est que l’actrice et mannequin a réussi à avoir l’une des figures les plus enviables de tout le Mexique, Bien qu’elle ne soit pas originaire du pays, elle est active depuis 10 ans et a réussi à exceller dans les feuilletons mexicains.

