Livia Brito se déshabille et se montre entre des tissus blancs | Réforme

L’actrice cubaine qui a fait ses débuts au Mexique, Livia brito, s’est une fois de plus avérée être l’une des plus belles actrices de la télévision malgré les adversités et les grandes controverses dans lesquelles elle a été impliquée ces derniers mois.

La belle et sensuelle actrice, Livia Brito, a fait sensation sur les réseaux sociaux en partageant une série de photographies avec elle étant vue d’une manière très particulière.

Livia Brito a une fois de plus ravi l’élève de ses millions d’adeptes en partageant quelques photos dans sous-vêtements s3xy laissant très peu à l’imagination.

À travers son compte Instagram officiel, la talentueuse interprète a publié deux photographies où elle peut être vue entre des rideaux blancs et semi-transparents tout en portant un pantalon en denim et un soutien-gorge en dentelle blanche.

En étant unis, nous pouvons sortir de toute adversité. Que faites-vous pour faire face à cette quarantaine? », A écrit Livia dans le post.

Comme prévu, les fidèles fans du protagoniste de telenovela étaient rapidement présents à la publication pour la remplir de compliments et de compliments pour sa beauté incomparable qui l’a toujours caractérisée.

La publication a en fait été partagée depuis le début de la quarantaine au Mexique, cependant, jusqu’à présent, elle compte près de 200 000 likes d’utilisateurs du réseau social et des milliers de commentaires.

Vous êtes une excellente comédienne. J’ai adoré la série #Le pilote “,” Je t’aime tellement “,” Hermosaa “,” J’ai passé nooooooches entières à regarder La Piloto pendant que mon bébé dormait !!! “,” Perfectaaaaaaaa “,” Magnifique “,” Quelle beauté , le meilleur », étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

C’est ainsi que, via son compte Instagram officiel, l’hôte est également apparu portant un petit haut blanc de dentelle accompagné d’un pantalon en jean moulant qui mettait en valeur sa taille de guêpe et ses énormes seins.

Dans les photographies, vous pouvez voir Livia entre les rideaux, recevant la lumière naturelle du jour, fraîche, avec un soutien-gorge et un jean blancs.

Ce n’est pas nouveau que Livia Brito soit la propriétaire d’une figurine incroyable qui tombe constamment amoureuse de quiconque la voit en personne ou capturée sur une photo ou une vidéo.

Dans son compte Instagram officiel, il compte environ 5 millions 500000 abonnés et environ plus d’un millier de publications où il trouve toujours un moyen d’attirer l’attention avec le contenu qu’il partage, parmi lesquels il se démarque où il apparaît montrant son figure et bien sûr ses charmes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette célébrité est une actrice cubaine qui a fait ses débuts au Mexique en 2010, a étudié au CEA et, après avoir obtenu son diplôme, elle a eu l’occasion de commencer sa participation à des feuilletons mexicains, c’est ainsi qu’elle s’est fait connaître avec son rôle de Fernanda. Sandoval dans la telenovela mexicaine “Triunfo del amor”, qui a remporté son premier prix d’actrice de jeunesse.

Cela lui ouvrirait les portes pour jouer plus de rôles dans sa carrière d’actrice et elle est également connue pour jouer Yolanda Cadena dans «Le pilote».

D’un autre côté, Livia brito C’est l’un des acteurs qui, en raison de leurs actions, se sont pratiquement effondrés, comme El3azar Gómez et Pabl0 Lyle, bien que leur différence avec l’actrice soit qu’elle a simplement réagi à un inconnu et pendant qu’elle prenait des photos, elle il a giflé et n’est apparemment pas passé physiquement plus âgé que les deux autres.

Malgré la confrontation juridique qu’elle a eue avec ce photographe, l’actrice n’a pas perdu l’espoir de continuer à travailler sur des projets télévisés, même si à la suite de ce problème, on sait qu’elle en a perdu quelques-uns très importants, mais malgré cela, elle maintient un attitude positive et assez détendue dans l’espoir que sa popularité se maintiendra et qu’elle se verra offrir plus de projets à l’avenir.

