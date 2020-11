Livia Brito modèle des vêtements de sport et montre son abdomen en acier | Réforme

La belle et célèbre actrice de Televisa, Livia brito, a fait sensation en modelant un ensemble de vêtements de sport s3ductor, révélant son incroyable abdomen en acier tonique qu’elle a réalisé grâce à sa bonne alimentation et à son exercice.

Une fois de plus Livia Brito, a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir partagé une photo incroyable dans laquelle elle apparaît montrant le spectaculaire et l’incomparable beauté cela l’a toujours caractérisée.

C’est via son compte Instagram officiel que l’actrice acclamée a publié la photo dans laquelle elle est vue posant de manière captivante pour la caméra tout en s’exhibant dans un s3ductor et une tenue de sport rouge et noire serrée, qui en laissait sans aucun doute plus d’un avec la bouche ouverte.

Et, comme d’habitude, Libia Brito s’est chargée de plaire à ses millions de followers avec ses photos sur les réseaux sociaux montrant qu’elle est une fille qui n’a absolument peur de rien.

La plus grosse erreur est que nous ne faisons pas ce que nous voulons vraiment mes #aLIVIAnados Luttons toujours pour nos rêves », a écrit Livia dans le post.

Comme prévu, presque immédiatement, les fidèles adeptes et admirateurs de la célébrité étaient présents à la publication pour la remplir d’innombrables compliments et compliments, dans lesquels il a été souligné à quel point elle était belle avec le passage du années.

La photo a été partagée il y a trois jours et à ce jour, elle compte plus de 88 000 likes et des milliers de commentaires de ses abonnés.

Bella “,” Divinaaaa Livi “,” Tu es belle “,” La vie est courte, nous devons toujours faire ce que nous aimons “,” Super belle “,” Comme c’est beau “,” Tu as très raison, il faut toujours chasser et se battre pour nos rêves et être HEUREUX “, étaient quelques-uns des commentaires.

Livia Elle est actuellement considérée comme l’une des actrices les plus belles et bien sûr les plus talentueuses des telenovelas et l’actrice originaire de La Havane, Cuba a montré pourquoi elle pourrait facilement être l’une des actrices préférées et les plus coquettes de ladite île.

Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant plusieurs années après sa carrière, elle a décollé et malgré le fait qu’au début ce n’était pas du tout facile, le protagoniste de “Une fille italienne vient se marier” a réussi à se faire une grande réputation parmi les feuilletons et certains programmes de télévision.

Et ce n’est pas seulement le charme physique de Livia brito Ce qui pour dire la vérité est extrêmement frappant, car ces yeux noisette ont sûrement réussi à captiver et même à hypnotiser plus d’un chaque fois qu’ils la connaissent, mais aujourd’hui, elle s’est beaucoup consacrée à l’exercice, en grande partie à cause du fait de nous retrouver en pandémie depuis environ février.

Livia Brito compte à ce jour plus de cinq millions d’abonnés uniquement sur son compte Instagram officiel, cependant, il faut se rappeler que tout le monde n’a pas cette application, donc ce nombre est sûrement beaucoup plus élevé.

Il y a quelques mois, le tollé sur les réseaux sociaux a pris Livia Brito comme protagoniste et tout a commencé lorsqu’un journaliste l’a accusée, ainsi que son partenaire, de l’avoir physiquement affecté, ce qu’elle a fait formellement et que l’actrice aurait été enfermé pour sa responsabilité.

Cette terrible nouvelle est devenue quelque chose d’assez grand et l’agitation a fini par affecter l’actrice au travail et il avait été annoncé que Livia brito Elle était considérée comme le protagoniste du nouveau feuilleton du producteur Juan Osorio, cependant, il a été annoncé plus tard qu’elle serait remplacée après le tollé avec le journaliste.

