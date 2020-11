Livia Brito montre sa silhouette dans un body en dentelle et transparent | Réforme

Livia brito La célèbre et renommée actrice d’origine cubaine a partagé sur son compte Instagram officiel, deux photographies avec lesquelles elle a réussi à ravir l’élève de chaque internaute qui a vu les images, en combinant dentelles et transparents, exposant ses beaux charmes.

La protagoniste de la telenovela “La fille italienne se marie” a une figure extrêmement charmante et frappante aux yeux de tout le monde, ses courbes sont tombées amoureuses de centaines de téléspectateurs et de millions d’internautes lorsqu’ils voient ces images sur les réseaux sociaux.

Bien que nous ayons entendu son nom ces dernières semaines, non seulement à cause de sa silhouette spectaculaire mais à cause des controverses dans lesquelles elle est impliquée, tout cela parce qu’elle a réagi négativement à un photographe, pour lequel elle a terminé. pour avoir mis la main sur lui.

De ce conflit fort et au fil des jours, c’est devenu de plus en plus, notamment en raison de problèmes juridiques, l’actrice était impliquée Livia britoUne autre conséquence qu’elle a eue a été qu’elle a fini par perdre des rôles très importants dans la société Televisa dans certains de ses feuilletons, en plus de la répudiation de plusieurs programmes de télévision et surtout des internautes qui sur les réseaux sociaux n’ont cessé de la critiquer.

C’était il y a quelques mois qu’il partageait deux photographies, peut-être à cette époque que l’actrice était dans toute sa splendeur dans sa carrière pour cette raison, elle ravissait constamment ses fans avec des photos extrêmement captivantes où elle portait des vêtements combinés, avec de la dentelle, des transparents et des morceaux de minutes qui attirent l’attention de tous.

Tel était le cas de ce body noir frappant et captivant qui, dans la partie allant de la taille vers le bas, était un peu transparent et en haut, le décolleté était extrêmement profond, il avait aussi des morceaux de dentelle, donc il mettait en valeur la vue chacun des charmes de l’actrice.

Quelque chose qui a également attiré l’attention était le tatouage qu’il a sur sa hanche, c’est un papillon perché sur une sorte de lignes ornées, la figure a des couleurs discrètes mais surtout ce sont plus les lignes du tatouage qui ressortent, jusqu’à présent cela ne l’a pas été savoir plus de tatouages ​​sur sa silhouette ou du moins on n’a pas eu le plaisir de les voir.

Le meilleur moyen de nous libérer d’une tentation mes #aLIVIAnados est, en y tombant, eh bien parfois ou qu’en pensez-vous mon #BebesDeLuz. #BonitaNoche a écrit dans sa description.

Bien que la controverse cubaine aujourd’hui soit peut-être l’une des actrices “les moins aimées” du médium, nous ne pouvons cependant pas éviter de la voir montrer sa silhouette car c’est vraiment incroyable, les derniers clichés qu’elle a partagés sur son compte Instagram officiel étaient Une sorte de façon d’honorer le Mexique, elle s’est déguisée en Catrina bien qu’elle soit une sorte de Catrina plus moderne, car à un moment donné elle a également fait des commentaires désobligeants envers le pays.

Sans aucun doute tu es très belle, “” Tu es la plus belle chose de cet univers “,” Bonjour, bon après-midi, quelle belle pensée complétée par ta beauté, salutations cordiales “, ont écrit certains internautes dans les commentaires.

Sans aucun doute, il y aura toujours des commentaires positifs et négatifs concernant la carrière de Livia brito En raison de la polémique dans laquelle elle s’est impliquée malgré cela, elle aura sûrement toujours des fans qui la soutiennent à tout moment pour ce qu’elle est, l’actrice n’hésitera à aucun moment à les remercier constamment pour leurs bonnes vibrations.

Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité du showbiz se débat avec sa carrière et ce ne sera sûrement pas la dernière.

