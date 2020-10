Livia Brito pose dans une serviette à côté du jacuzzi avec une autre beauté | Réforme

L’actrice controversée Livia brito Cependant, elle a donné de quoi parler à nouveau, cette fois à cause d’une photographie où elle pose plus sans peur que jamais, portant sa silhouette phénoménale dans une serviette et elle était également accompagnée.

Livia Brito est l’une des actrices de télévision les plus controversées après un grand scandale dans lequel elle a joué lors d’une de ses vacances.

Encore une fois, il a donné lieu à parler mais maintenant grâce à une photo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel où il a posé avec l’influenceur Kim Shantal et ils n’en ont utilisé qu’une serviette alors qu’ils étaient à l’extérieur d’un bain à remous.

Quand nous voulons abandonner, réfléchissons toujours à la raison pour laquelle nous avons commencé à créer cette histoire mes #aLIVIAnados », a écrit Livia dans le post.

La publication a été partagée il y a un mois et a encore beaucoup donné à parler et jusqu’à présent, elle compte près de 200000 likes de ses abonnés et des commentaires sans fin mettant en évidence la grande beauté de l’actrice.

Combien de beauté rassemble “,” Et la beauté à donner et à vendre “,” Interdit de se rendre belle, tu as toujours été une guerrière et cette fois ne sera pas l’exception “,” BEAU comme toujours “,” Bellezaaa “,” Quelle belle femme ” “Hermosaaaaaas, toujours bouger bébé”, ont été certains des commentaires.

Il y a quelques jours, l’actrice cubaine a montré qu’elle apportait de la saveur et du talent dans son sang en ravissant ses followers avec une série de mouvements qui ont déclenché des réactions sur son compte Tik Tok.

L’actrice de telenovela est apparue dans une tenue de sport, un ensemble deux pièces rose et noir et une casquette noire qui la rendait très à l’aise tout en faisant une chorégraphie avec un compagnon.

Hier soir j’ai mangé ‘pescao’, j’ai le rapa ici, et le chat de mon voisin, vient après moi, sape sape fu fu fu .. a dit la chanson avec laquelle le protagoniste de “La Piloto” accompagnée d’une chorégraphie sympa .

Maintenant, tout semble indiquer que la controverse qui a impliqué Livia Ils ont été laissés pour compte pendant quelques mois et il pourrait avoir l’opportunité de sauver son apparition à la télévision s’il a de la chance.

Il ne fait aucun doute qu’elle a vécu des moments très difficiles et une série de critiques ont accompagné sa carrière ces derniers mois après les événements survenus à Cancun où elle a été capturée par les caméras d’un paparazzi pour lequel elle et son petit ami auraient agressé. prenez des photos de vous sans votre permission.

Mais ce qui a aggravé sa réputation au Mexique, c’est le fait qu’il est devenu connu que Brito Elle aurait exprimé son mépris pour les Mexicains en précisant qu’elle en avait marre d’eux, ce qui s’est soldé par de vives critiques et des demandes de quitter le pays.

Cependant, une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux a soulevé des soupçons sur son éventuel retour au petit écran après avoir montré l’actrice de 34 ans dans divers processus de maquillage et de coiffure, il s’ensuit donc que quelque chose est en préparation. le retour de la célèbre télévision.

Bien que rien n’ait été confirmé jusqu’à présent, tout semble indiquer que tout n’est pas perdu dans la carrière de l’actrice cubaine que tout le monde aimait il y a quelques mois.

Il est à noter que Livia brito, le protagoniste de feuilletons tels que “La Piloto”, “Medicos, Línea de vida”, “Une fille italienne vient se marier”, “Triomphe de l’amour” entre autres titres avait indiqué que pendant cette année il n’allait pas entreprendre plus de projets.

