Livia Brito pose entre les draps ravissant avec son visage parfait | Instagram

La belle actrice cubaine Livia brito Bien qu’il soit toujours au milieu du scandale, il n’oublie pas de ravir ses milliers de followers avec sa beauté, car comme d’habitude il a laissé plus d’un utilisateur du réseau social la bouche ouverte.

Une fois de plus, la célèbre actrice de Televisa, Livia Brito, a fait sensation sur son compte Instagram officiel montrant son visage unique au premier plan.

Comme d’habitude, Livia Brito a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir partagé une photo incroyable dans laquelle elle apparaît montrant la beauté spectaculaire et incomparable qui la caractérise depuis toujours.

C’est à travers son compte Instagram officiel que l’actrice acclamée a partagé la photo dans laquelle elle est vue posant devant la caméra de profil dans ce qui ressemble à des draps de dentelle blanche montrant son visage parfait.

La vie est si facile … mais nous nous efforçons de la rendre plus difficile mon #BebesDeLuz », a écrit Livia dans la publication.

Et c’est comme d’habitude Livia Brito Elle s’est chargée de plaire à ses millions de followers sur son compte Instagram officiel avec ses photos montrant qu’elle est une fille qui n’a absolument peur de rien.

La publication a été partagée il y a 17 heures et à ce jour, elle compte plus de 100 000 likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du célèbre réseau social.

Poupée “,” Toujours belle “,” Déesse de la perfection “,” Tu es la plus belle du monde “,” Je t’aime toioooooooooo “,” Pure beauty “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires de ses followers.

Il convient de mentionner que Livia est actuellement considérée comme l’une des actrices les plus populaires magnifique et bien sûr talentueuse dans les feuilletons et a montré pourquoi elle pourrait facilement être l’une des actrices les plus coquettes et préférées.

En revanche, plus de cinq mois se sont écoulés depuis l’altercation dans laquelle l’actrice Livia Brito a joué sur les plages de Cancun lorsqu’elle et son partenaire ont été pris dans une discussion animée par le photographe Ernesto Zepeda qui après avoir poursuivi en justice et révélé ce qui lui était arrivé, Cela a eu un impact sérieux sur la carrière cubaine.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Comme vous vous en souvenez peut-être, les photographies ont tourné autour des réseaux sociaux lorsque des témoins du lieu ont capturé le moment où Brito et son compagnon se jettera sur le photographe qui a fracassé l’appareil photo sur sa tête provoquant quelques blessures pour lesquelles il a dû être soigné.

Et c’est ainsi qu’après plus de cinq mois, Ernesto Zepeda espère toujours que la procédure du procès qu’il a intenté se poursuivra et qu’il pourra récupérer ses outils de travail, la caméra dont il a besoin pour mener à bien son travail.

De la même manière, on sait que ce processus juridique se poursuit, mais il a été retardé par les effets de la pandémie de coronavirus.

De plus, Ernesto Zepeda a réitéré qu’il ne renoncera pas à sa plainte, comme il le souligne, il ne veut pas que l’actrice aille en prison, il veut seulement récupérer son matériel de travail.

Il est important de mentionner que Livia elle s’est éloignée des caméras après ce qui s’est passé, puisque les productions où elle était envisagée annonçaient qu’elles ne travailleraient pas avec l’actrice.

Ceci après que le producteur Juan Osorio lui-même a annoncé que son nouveau roman se passerait de la collaboration de Livia, de la même manière, la production “Doctors: Line of Life” à laquelle il participait a également annoncé le nom de l’actrice qui remplacerait Brito dans le casting.

C’est triste pour ce que la belle actrice cubaine traverse, cependant, maintenant qu’elle est loin des caméras, elle a consacré plus de son temps aux réseaux sociaux où elle est adorée inconditionnellement.

Cela peut vous intéresser: Livia Brito se promène dans les pyramides et perd la beauté