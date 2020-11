Livia Brito se promène dans les pyramides et perd sa beauté | Réforme

La belle actrice cubaine, Livia britoIl en a profité pour sortir un peu de la routine et a montré comment il s’amusait en se promenant dans les pyramides depuis son compte Instagram officiel où il a ravi ses millions de followers avec une photo.

Une fois de plus, Livia Brito a montré les excellents résultats de l’exercice et de l’alimentation saine qu’elle a menée au fil des ans, car à travers son compte Instagram officiel, elle a montré sa silhouette unique avec une tenue sexy.

Comme d’habitude, l’actrice cubaine talentueuse et charismatique a laissé ses adeptes des médias sociaux sans voix avec un message dans lequel elle vante son anatomie incroyable et athlétique.

C’est à travers ses histoires Instagram que la belle actrice et mannequin a partagé plusieurs photographies dans lesquelles elle est vue plus radieuse que jamais pendant ses vacances dans les pyramides du Yucatan.

Dans les photographies, Livia brito La femme de 34 ans porte une tenue sexy composée d’un chemisier à fleurs et d’un short blanc plutôt court qui révèle ses jambes spectaculaires et toniques.

Comme chaque jour, Livia Brito a montré qu’elle est propriétaire d’un silhouette impeccable, ce qui lui a valu de devenir un phénomène, accumulant déjà plus de 5 millions de followers.

Et c’est que l’influenceuse Livia Brito ne cesse de surprendre et de ravir ses followers avec chacune de ses photographies et publications sur les réseaux sociaux et encore plus lorsqu’elle montre à ses followers les résultats de sa vie fitness.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Livia Brito était jusqu’à il y a quelques mois l’un des visages les plus recherchés sur le petit écran, cependant, après quelques scandales dans lesquels elle a joué, elle a décidé de faire une pause et est restée retirée de la comédie alors elle s’est concentrée sur uniquement à leurs réseaux sociaux.

Livia est connue pour ses beaux yeux noisette et sa silhouette flamboyante, et elle a réussi à être une autre personnalité cubaine qui a gagné l’amour et l’admiration de centaines de téléspectateurs et d’internautes à travers ses réseaux sociaux tout au long de sa carrière artistique.

Et même si le nom de Livia brito Il a été impliqué dans plusieurs polémiques ces derniers mois, il est certain qu’il continue d’avoir des millions d’adeptes ravis de chacune des publications qu’il réalise sur son compte Instagram officiel.

Il est à noter que Livia Brito a décidé de limiter le nombre de commentaires que certaines de ses publications peuvent recevoir, car plusieurs personnes ont commencé à lui écrire beaucoup de choses négatives en raison du fort conflit que la photographe avait et tant ont été les critiques que même certains programmes de la télévision n’aurait pas voulu collaborer avec elle.

En fait, il y a des gens qui lui ont demandé de retourner à Cuba, cela aussi parce qu’il a fait des commentaires désobligeants sur les Mexicains il y a longtemps, malgré cela. Livia brito Comme tout être humain, il a admis son erreur et s’est même excusé, car personne n’est parfait dans ce monde, bien que beaucoup aient pris ses excuses, il y avait un autre segment qui continue à en vouloir à la belle actrice.

Malheureusement, la Cubaine a dû endurer de mauvais visages et des commentaires négatifs à son égard, cependant, nous sommes sûrs que très bientôt elle pourra le surmonter et qu’elle pourra continuer sa carrière du mieux possible comme elle l’a fait jusqu’à récemment.

De cette façon, elle sera à nouveau l’un des protagonistes préférés des telenovelas et captivera le peuple mexicain par sa beauté et sa personnalité et peut-être une partie de l’étranger.

